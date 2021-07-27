CHP'li Torun: Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın görüşleri kendisini bağlamaktadır - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kentte yaşayan yabancı uyruklu kişilerin su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam yapılacağına yönelik açılmasının kendisini bağladığını belirtti.

CHP'li Torun, yaptığı yazılı açıklamada, "Bolu Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan'ın yabancılar ile ilgili görüşleri kendisini bağlamaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tutumu, Genel Merkezimiz ile temas kurduğunda kendisine iletilmiştir. Su gibi temel bir yaşam hakkının bırakınız engellenmesi, bu konunun tartışmaya açılması dahi, parti politikalarımız ile taban tabana zıttır. Bolu Belediyesi'nin değerli meclis üyelerinin de aksi bir karar almayacağına inanıyoruz" dedi.Torun, iktidara geldiklerinde sığınmacı sorununu, kimseyi mağdur etmeden çözeceklerini belirterek, "Suriyeli misafirlerimizi güven içinde ülkelerine uğurlayacağız. Ancak bu süre zarfında partimizin kırmızı çizgisi, hangi ırktan ve inançtan olursa olsun, hiçbir insanın ayrımcılığa maruz kalmaması, mağdur edilmemesidir. Cumhuriyet Halk Partisi, tek bir insanın dahi temel yaşam hakkından mahrum bırakılmasını kabul etmez" ifadesini kullandı.