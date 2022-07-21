CHP'li Torun'dan fındık alım fiyatlarına ilişkin açıklama Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Fındık fiyatı 4 doların TL karşılığı olmalı ve bu fiyat dolar kuruna endekslenmelidir. Uyarıyoruz: Kimse başka hesap yapmasın" dedi. Fındıkta açıklanan rekolteye ilişkin ise Torun, "Rekolte yüksek gelecek' diyerek, sakın ola fındık fiyatını düşürmek için kılıf uydurmayın. Fındığın rekolte tartışmalarına, algı oyunlarına yedirmeyin" değerlendirmesini yaptı.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, Karadeniz Bölgesi'nin başlıca geçim kaynakları arasında yer alan fındığın fiyatı ve rekoltesi üzerine yazılı açıklama yaptı.

Torun, fındığın fiyatının 4 dolar olması gerektiğini söyledi. Torun'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"MAALESEF ÜRETİCİLERİ SIKINTILARIYLA BAŞ BAŞA BIRAKMAYA DEVAM EDİYOR: Ordu başta olmak üzere, Karadeniz bölgemizin en önemli geçim kaynaklarından olan, ihraç ürünümüz fındıktaki sorunlar ve belirsizlikler bir türlü bitmiyor. 20 yıllık devri iktidarlarında, fındık üretiminde gerekli planlamayı yapmayan, fındıkta bir devlet politikası oluşturamayan ve üretime yeterli desteği vermeyen iktidar, maalesef üreticileri sıkıntılarıyla baş başa bırakmaya devam ediyor.

KILIF UYDURMAYIN: Fındıkta hasat süreci yaklaşırken, beklenen rekolteler açıklanıyor. 759 bin ton rekolte tahmini ile geçen yıla oranla önemli bir artış olduğunu görüyoruz. Buradan uyarıyoruz: 'Rekolte yüksek gelecek' diyerek, sakın ola fındık fiyatını düşürmek için kılıf uydurmayın. Fındığın rekolte tartışmalarına, algı oyunlarına yedirmeyin. Biz dünyadaki durumu da gayet iyi biliyor, dünyadaki fındık rekoltesini de yakından izliyoruz.

TMO ŞİMDİDEN FINDIK ALIMLARINI AÇIKLAYARAK ÜRETİCİYİ RAHATLATMALIDIR: Eğer Türkiye'de rekolte yüksek tahmin ediliyorsa bir an önce TMO gerekli hazırlıkları yapmalı, alım yeri ve depo sayılarını bir an önce artırmalıdır. Ayrıca TMO şimdiden fındık alımlarını açıklayarak üreticiyi rahatlatmalıdır.

FINDIK 4 DOLAR OLMALI, KİMSE BAŞKA HESAP YAPMASIN: Fındık fiyatı 4 doların TL karşılığı olmalı ve bu fiyat dolar kuruna endekslenmelidir. Dolar arttığında fındığın fiyatı da güncellenmelidir. Uyarıyoruz: Kimse başka hesap yapmasın. Gübre, ilaç ücretlerinin 3-4 kat, patoz ücretlerinin 4 kat arttığı, bir günlük işçi ücretinin 250 liraya çıktığı bir yerde, fındığı da üreticiyi de korumak için 4 doları vermek zorunluluktur. Aksi, kul hakkı yemek olacaktır. ve bu taban fiyat, üretici bahçeye girmeden, en kısa süre içinde açıklanmalı, fındığın kaça satılacağı herkes tarafından bilinmelidir.

BİZ CHP OLARAK, FINDIK ÜRETİCİSİNİN ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ: Üretici artık devleti yanında hissetmeli, yabancı şirketlerin fiyat politikasına, onların insafına terk edilmemelidir. Biz CHP olarak, fındık üreticisinin, yabancı şirketlerin işçisi konumuna düşürülmesine asla izin vermeyeceğiz. İktidarın atacağı tüm adımları takip edecek, sonuna kadar üreticimizin yanında duracağız."