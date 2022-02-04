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CHP'Lİ TORUN'DAN 'SELÇUK ERDAĞI' AÇIKLAMASI YARGI SÜRECİNİ TAKİP EDİYORUZ - Son Dakika

CHP'Lİ TORUN'DAN 'SELÇUK ERDAĞI' AÇIKLAMASI YARGI SÜRECİNİ TAKİP EDİYORUZ

04.02.2022 11:14

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, belediye iştiraki Kayı A.Ş. Genel Müdürü ve Başkan Danışmanı Selçuk Erdağı'nın rüşvet alırken suçüstü yakalanarak tutuklanmasına ilişkin yargı kararlarını takip ettiklerini belirterek, Şu anda yargı süreci devam ediyor şirket genel müdürüyle ilgili.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, belediye iştiraki Kayı A.Ş. Genel Müdürü ve Başkan Danışmanı Selçuk Erdağı'nın rüşvet alırken suçüstü yakalanarak tutuklanmasına ilişkin yargı kararlarını takip ettiklerini belirterek, Şu anda yargı süreci devam ediyor şirket genel müdürüyle ilgili. Yakından takip ediyoruz. Önümüzdeki süreçte tabii ki, yargı kararını verecek. Bizler de bu aldığımız bilgileri değerlendireceğiz dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Bilecik'e geldi. Partisinde basın toplantısı düzenleyen Torun, belediye iştiraki Kayı A.Ş. Genel Müdürü ve Başkan Danışmanı Selçuk Erdağı'nın müteahhitten rüşvet alırken suçüstü yakalanarak tutuklanmasını değerlendirdi. Yargı sürecini takip ettiklerini ifade eden Torun şunları söylediTabii yaşanılan süreç, üzücü bir süreç. Ama biz; 'hak, hukuk, adalet' diye yola çıktık. Adaletten hiçbir zaman sapmayacağız. Bu ülkede amacımız, demokrasiyi, adaleti, özgürlüğü getirmek. Hiçbir zaman ama hiçbir zaman kul hakkının yenmemesini sağlamak. Bu minvalde de bütün çalışmalarımızı bu açıdan sürdürüyoruz. Şu anda yargı süreci devam ediyor şirket genel müdürüyle ilgili. Yakından takip ediyoruz. Önümüzdeki süreçte tabii ki, yargı kararını verecek. Bizler de bu aldığımız bilgileri değerlendireceğiz. Bu minvalde de hareket edeceğiz.Torun'a basın toplantısında Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Antalya Milletvekili Cavit Arı, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve CHP İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar da eşlik etti.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Seyit Torun, Selçuk, Yargı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CHP'Lİ TORUN'DAN 'SELÇUK ERDAĞI' AÇIKLAMASI YARGI SÜRECİNİ TAKİP EDİYORUZ - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'Lİ TORUN'DAN 'SELÇUK ERDAĞI' AÇIKLAMASI YARGI SÜRECİNİ TAKİP EDİYORUZ - Son Dakika
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