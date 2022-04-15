CHP'li Torun: Belediyeler arası ayrım yapmak, milleti ayırmaktır - Son Dakika
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CHP'li Torun: Belediyeler arası ayrım yapmak, milleti ayırmaktır

15.04.2022 12:52

CHP'li Torun: Belediyeler arası ayrım yapmak, milleti ayırmaktırCHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Bu iktidar kamu kaynaklarını dağıtırken, muhalefet belediyelerine karşı pervasız bir ayrımcılık yapıyor.

CHP'li Torun: Belediyeler arası ayrım yapmak, milleti ayırmaktır

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Bu iktidar kamu kaynaklarını dağıtırken, muhalefet belediyelerine karşı pervasız bir ayrımcılık yapıyor. Belediyeler arasında ayrım yapmak milleti ayırmaktır, milleti bölmektir" dedi.

CHP'li Torun, parti genel merkezde basın toplantısı düzenledi. Torun, belediyelerin vatandaşa en yakın olan, halkın en temel ihtiyaçlarını karşılayan kurumlar olduğunu belirterek, "Yerel seçimlerin üzerinden 3 yıl geçti. 3 yıldır görüyoruz ki bu iktidar, kamu kaynaklarını dağıtırken, muhalefet belediyelerine karşı pervasız bir ayrımcılık yapıyor. Belediyeler arasında ayrım yapmak, milleti ayırmaktır, milleti bölmektir. Resmi rapora göre, İller Bankası (İLBANK) 2021 yılında belediyelerin 1156 projesine toplam 2 milyar 721 milyon lira kaynak sağlamış. Bu projelerin 1089'u yani yüzde 94.2'si Cumhur İttifakı ve kayyum belediyelerine ait. Ülke nüfusunun yarıdan fazlasını yöneten CHP'li belediyelerin oranı ise sadece yüzde 4.3 yani İLBANK, sadece 1 yılda iktidar belediyelerinin projelerine yaklaşık 2 milyar 470 milyon lira kaynak aktarmış" diye konuştu.Seyit Torun, Cumhuriyet Halk Parti'li belediyelerin 84 milyonluk Türkiye nüfusunun 43 milyonuna hizmet ettiğini belirterek, "Yani nüfusun yüzde 51,7'si bizim belediyelerimizde yaşıyor. 43 milyon vatandaş bizim belediyelerimizden hizmet bekliyor. İLBANK'ın bütçesi de yoksulluk içindeki bu milletin, vergileriyle oluşuyor. Kaynakları sadece kendi belediyelerine aktarmak adalet değil olsa olsa millete ihanettir. Belediyelerimize karşı izlenen bu politika, organize bir kötülüktür" dedi.

CHP'li Torun: Belediyeler arası ayrım yapmak, milleti ayırmaktır
CHP'li Torun: Belediyeler arası ayrım yapmak, milleti ayırmaktır
CHP'li Torun: Belediyeler arası ayrım yapmak, milleti ayırmaktır
CHP'li Torun: Belediyeler arası ayrım yapmak, milleti ayırmaktır
YORUMLAR
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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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