Chp'li torun: iş bankasını zayıflatmaktadır - Son Dakika

CHP'li Torun: İş Bankasını zayıflatmaktadır

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP'nin İş Bankası hisseleri ile ilgili, "Sonuçta bu banka milli bir değerdir. Her yapılan eleştiri ve bankayla ilgili gündeme getirilen her konu bankacılık piyasasında ve Türkiye'nin milli bankası olan İş Bankası'nı da bu anlamda zayıflatmaktadır" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Onursal Adıgüzel, genel merkezde basın toplantısı düzenledi. CHP'nin İş Bankası hisselerinin devri ile ilgili konuşan Torun, "İş Bankası konusu ısıtılıp ısıtılıp önümüze getiriliyor. Türkiye'de ne zaman gündem değiştirilmek istense veya CHP ile ilgili bir algı yaratılmak istense bu konu hep gündeme geliyor. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasının temsilcisiyiz. ve oradan hiçbir gelirimiz yok. Sadece temsil olarak 4 arkadaşımız orada ve Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasının temsilcileri olarak orada görevlerini yapıyorlar. Bu yaptıkları aslında Türk ekonomisine vurulmuş bir darbedir. Türkiye'nin içinde yaşadığı krizi artıracak bir çabadır. Sonuçta bu banka milli bir değerdir. Her yapılan eleştiri ve bankayla ilgili gündeme getirilen her konu bankacılık piyasasında ve Türkiye'nin milli bankası olan İş Bankası'nı da bu anlamda zayıflatmaktadır" diye konuştu.