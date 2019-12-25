CHP'li Torun Kanal İstanbul'u eleştirince yatırıma karşıymışız gibi algılanıyor - Son Dakika
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CHP'li Torun Kanal İstanbul'u eleştirince yatırıma karşıymışız gibi algılanıyor

6 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Kanal İstanbul ile ilgili eleştirilerimizi dile getirince yatırıma karşıymışız gibi algılanıyor.

CHP'li Torun Kanal İstanbul'u eleştirince yatırıma karşıymışız gibi algılanıyor, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Kanal İstanbul ile ilgili eleştirilerimizi dile getirince yatırıma karşıymışız gibi algılanıyor. Bu doğru değil. Kanal İstanbul, Türkiye ve özellikle İstanbul için felaket bir projedir dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Torun, CHP tarafından kazanılan 11 büyükşehirde, yüz yüze anket tekniği kullanılarak, yaptıkları araştırmayı bitirdiklerini söyledi. Kürsü arkasına konulan ekrandan anket sonuçlarını gösteren Torun, Gördüğünüz üzere 11 büyükşehir belediyemizde yaptırdığımız araştırmalarda AK Parti yüzde 32,4, CHP yüzde 35,1, MHP yüzde 10,0, HDP yüzde 9,9, İYİ Parti 9,4, ve diğer partiler yüzde 3,2 şeklinde yer alıyor. Buna yol açan en önemli faktör, CHP'nin aday tercihlerinin seçmende bulduğu karşılıktır. Adaylarımız toplumun her kesimiyle bağ kurabilen, farklılıklara kapılarını açık tutan isimlerden oluşmuştur. Bunun karşılığını da görüyoruz. Belediye başkanlarımız, seçmenlerimize güven veriyor. Seçmenler, başkanlarının sorunlarını çözeceğine inanıyor, performanslarını etkili buluyor diye konuştu.

Seyit Torun, CHP'li belediye başkanlarının tüm şehirlerde oylarını yükselttiğini de kaydetti.

'BAHÇELİ'NİN DÜŞÜNCESİ DEĞİŞMİŞ'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Kanal İstanbul projesiyle ilgili 'Bu projeden hiçbir haklı ve meşru bahanesi olmadan rahatsızlık duyanlar şuursuz ve gayri millidir' sözünün hatırlatılması üzerine Torun, Sayın Bahçeli'nin daha önceki görüntüleri de var. O, Kanal İstanbul'un bir rant projesi olduğunu söylüyordu. Demek ki o günden beri düşüncesi değişmiş dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın 'Kanal İstanbul bir belediye projesi değil, devlet projesidir. Montrö'yü tartışmaya açmayız. Kanal İstanbul bu anlaşma kapsamında yapılacak bir projedir. Montrö anlaşmasını ortadan kaldıracak bir proje değildir' sözlerine ilişkin ise CHP'li Torun, şunları söyledi

Açmasınlar o zaman. Şu anda Türkiye'nin böyle bir yatırıma, böyle bir kanal projesine ihtiyacı yok. Bu İstanbul için felaket olur. Bu her yönüyle hem çevresel olarak hem ekonomik olarak ciddi bir felaket olur. Bilim adamlarına sorulmadan, gerekli görüşler alınmadan 'Ben yaptım oldu' ile karşı karşıyayız. Sanki biz Kanal İstanbul ile ilgili eleştirilerimizi dile getirince yatırıma karşıymışız gibi algılanıyor. Bu doğru değil. Kanal İstanbul, Türkiye ve özellikle İstanbul için felaket bir projedir.


Cumhuriyet Halk Partisi, Seyit Torun, İstanbul, Torun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 04:52 Kaynak: DHA
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