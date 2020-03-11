CHP'li Torun: Kurultayın ertelenmesi konuşulmadı - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Kurultayın ertelenmesi veya iptal olması gibi bir süreç şuan için konuşulmadı. Ama şu an bununla ilgili netleşmiş bir konu yok" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, genel merkezde basın toplantısı düzenledi. Torun, koronavirüs ve korunma yöntemleriyle ilgili CHP'li büyükşehir belediyelerine bildirge gönderdiklerini söyledi. Torun, "Vatandaşlarımızın daha sağlıklı ortamda yaşamaları, özellikle kalabalığın yoğun olduğu bölgelerde belli hijyenik ortamların sağlanması ve gerekli tedbirlerin alınması için bir bildirge gönderdik. Zaten biz göndermeden de Ankara, İstanbul, İzmir gibi birçok belediyemiz bu konuda tedbirleri almışlardı. Özellikle toplu taşıma araçlarında, Metroların giriş ve çıkışlarında kısacası vatandaşımızın çok yoğun kullandığı alanları steril hale getirdiler ve çalışmaları da devam ediyor" dedi. Torun, 28-29 Mart tarihlerinde yapılması planlanan CHP kurultayına ilişkin de "Kurultayın ertelenmesi veya iptal olması gibi bir süreç şu an için konuşulmadı. Ama şuan bununla ilgili netleşmiş bir konu yok" diye konuştu.