CHP'li Torun, partili belediyelerin Kastamonu, Sinop ve Bartın'a 41 araç ve 132 personel gönderdiğini bildirdi - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP'li belediyelerin, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu, Sinop ve Bartın'a 41 araç ve 132 personel gönderdiğini bildirdi.

Torun, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'li belediyelerin, Karadeniz Bölgesi'ndeki sel felaketi haberini alır almaz seferberlik ve dayanışma anlayışıyla yardıma koştuğunu belirtti.

Bu kapsamda bölgeye çeşitli yardımların gönderildiğini ifade eden Torun, şunları kaydetti:

"Kastamonu, Sinop ve Bartın illerimize 41 araç (iş makinesi, kamyon, pikap, karavan, itfaiye, hizmet aracı) ve 132 personel (itfaiye, su tahliye ve kurtarma, dalgıç, onarım personeli) desteği gönderilmiştir. Bunun yanında 11 tır içme suyu, 5 bin gıda kolisi, 40 bin ekmek, bir mobil mutfak tırı ve çok sayıda jeneratör ile çeşitli malzemeler de sel bölgelerine ulaştırılmıştır. İhtiyaçlar kapsamında yeni desteklerin gönderilmesine yönelik çalışmalar da süratle devam etmektedir. Çok büyük bir sel felaketiyle karşı karşıyayız. CHP'li belediyeler, ülkemizin maruz kaldığı afetlerde siyasi çekişmelerden uzak, birlik ve beraberlik anlayışı içinde elinden gelen desteği sağlamaktadır, sağlamaya da devam edecektir."

İktidarın yaşanan sorunların çözümü için imkanlarını seferber etmesi gerektiğini vurgulayan Torun, sel felaketi yaşanan bölgelerin zaman kaybedilmeden afet bölgesi ilan edilmesini, vatandaşlar için ne gerekiyorsa yapılmasını istedi.