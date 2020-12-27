CHP'li Torun partisine mensup belediyelerin çalışmaları ve hedeflerini anlattı Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP'li belediyelerin vatandaşın rahat nefes aldığı alanlar olduğunu belirterek yeni yılda da tüm kesimleri kucaklayan sosyal belediyecilik anlayışıyla yola devam edeceklerini söyledi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Torun, belediyelerinin 2020 yılı hizmetleri ve yeni yıldaki projeleri hakkında, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Salgın ve sonuçları nedeniyle 2020'nin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye için de zor bir yıl olduğunu kaydeden Torun, milletin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yıkıcı etkisinin altında hem can hem geçim derdine düştüğünü ifade etti.

İktidarın süreci iyi yönetememesi nedeniyle çoğu vatandaşın işsiz kaldığına vurgu yapan Torun, "CHP'li belediyeler, 2020 boyunca yoksullukla mücadele eden halkımıza bir nefes olabilmek için var gücüyle çalıştı. Belediyelerimiz, asli görevlerinin yanı sıra pandemi sürecinde halkımıza destek olabilmek için tüm imkanlarını seferber etti." değerlendirmesini yaptı.

Seyit Torun, şöyle devam etti:

"Belediyelerimiz bu süreçte yaklaşık 7,7 milyon ihtiyaç sahibi vatandaşa yardım elini uzattı. 6 milyon 800 bin kişiye ayni, 980 bin 590 kişiye nakdi yardım yapıldı. Bunların içinde kira desteğinden tutun, fatura indiriminden, ulaşım desteğine kadar hepsi var. 20 milyon 800 bin kap sıcak yemek, 60 milyondan fazla maske ve dezenfektan ürünü ücretsiz dağıtıldı. Belediyelerimiz bu süreçte, maalesef iktidarın pek çok engellemesine maruz kaldı. Bağış hesaplarına el konuldu, ücretsiz ekmek dağıtımı yasaklandı, belediye başkanlarımız hakkında haksız ve hukuksuz soruşturmalar başlatıldı. Milletimiz tüm bu yaşananlara tanık oldu. Ancak biz, 'ne yaparsanız yapın millete hizmete engel olamazsınız' dedik, mazeret değil çözüm üreterek engelleri tek tek aştık. 2021'de de önümüze hangi engel çıkarsa çıksın aşmaya kararlıyız. Millete hizmet bizim temel görevimizdir."

"İsraftan uzak duracağız

CHP'li belediyelerin vatandaşın rahat bir nefes aldığı alanlar olduğunu vurgulayan Torun, "Biz millete nefes olmaya devam edeceğiz. Yeni yılda da vatandaşın yanında olmayı sürdürecek, israftan uzak duracak, tüm kesimleri kucaklayan sosyal belediyecilik anlayışıyla yola devam edeceğiz." diye konuştu.

Torun, halkçı bir anlayışla CHP'li belediyelerin yeni yılda da fark yaratan pek çok projeyle milletin huzuruna çıkacağını ve dertlere derman olacağını anlatarak "çılgın proje"lerle işlerinin olmadığını "vatandaşa dokunan" projeleri hayata geçirmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı olarak CHP'li belediyelere her türlü desteği verdiklerine işaret eden Torun, belediyeleri yeni kaynaklardan faydalandırmak için ulusal ve uluslararası hibe programlarını inceleyerek yönlendirmelerde bulunduklarını bildirdi.

Belediyelerde "proje uzmanları" yetiştirmek için eğitimlere aralıksız devam ettiklerini vurgulayan Torun, "Ayrıca, 27 tematik alanda 200 örnek projenin yer aldığı 'Dünyadan İlham Veren Proje Uygulamaları Kitabı' da hazırladık. Bunun yanında belediyelerimizin hizmetlerini her hafta belediye gazetemizde toplayıp, yayımlıyoruz." diye konuştu.

"Yerel Yönetimler Politika Belgemizi hazırlıyoruz"

Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, tüm bunları gerçekleştirirken bir yandan da CHP'nin İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi'nin gereği olarak, iktidara geldiklerinde uygulayacakları "yerel yönetim politikaları"nı belirlediklerini aktardı.

Bu kapsamda Yerel Yönetimler Politika Belgesi'ni hazırladıklarını belirten Torun, dünyanın farklı ülkelerindeki yerel yönetim politikalarını inceleyerek raporlar hazırladıklarını sonrasında bir çalıştay düzenleyerek konuyu, uzmanlar, sivil toplum temsilcileri ve kanaat önderleriyle tartıştıklarını dile getirdi.

Buradan çıkan sonuçlar üzerine CHP'li tüm belediye başkanlarının görüşlerini de alacaklarını aktaran Seyit Torun, şunları kaydetti:

"Çalışmanın sonunda partimizin politikaları maddeler halinde ortaya çıkacak. İnanıyorum ki açıklayacağımız politikalar siyasete yeni bir soluk getirecek. Yerel yönetimler devletin vatandaşa en yakın elidir. Biz o eli güçlendirmeye çalışırken maalesef siyasi iktidarın o eli kesmek istediğini görüyoruz. 'Yerel yönetim reformu yapacağız' diyorlar. O zaman samimiyseniz gelin bizim önerilerimiz hazır. Hangi partiden olursa olsun belediyelerin çok ciddi sorunları var. Bunu siyaset üstü ele alalım, sorunları çözelim. Ama görüyoruz ki onların niyeti sorun çözmek değil, yetkileri merkezde toplamak. O zaman kusura bakmasınlar, biz belediyelerin halka hizmetine zarar verecek her türlü düzenlemenin sonuna kadar karşısında duracağız.

Biz ülkemizde kutuplaşma, ayrışma istemiyoruz. Biz demokrasi ve adalet mücadelesiyle birlikte aslında birlikte yaşamanın mücadelesini veriyoruz ve bu mücadeleyi kazanacağız."