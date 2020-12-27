CHP'li Torun partisine mensup belediyelerin çalışmaları ve hedeflerini anlattı Açıklaması - Son Dakika

CHP'li Torun partisine mensup belediyelerin çalışmaları ve hedeflerini anlattı Açıklaması

27.12.2020 11:01
CHP'li Torun partisine mensup belediyelerin çalışmaları ve hedeflerini anlattı Açıklaması, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP'li belediyelerin vatandaşın rahat nefes aldığı alanlar olduğunu belirterek yeni yılda da tüm kesimleri kucaklayan sosyal belediyecilik anlayışıyla yola devam edeceklerini söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP'li belediyelerin vatandaşın rahat nefes aldığı alanlar olduğunu belirterek yeni yılda da tüm kesimleri kucaklayan sosyal belediyecilik anlayışıyla yola devam edeceklerini söyledi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Torun, belediyelerinin 2020 yılı hizmetleri ve yeni yıldaki projeleri hakkında, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Salgın ve sonuçları nedeniyle 2020'nin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye için de zor bir yıl olduğunu kaydeden Torun, milletin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yıkıcı etkisinin altında hem can hem geçim derdine düştüğünü ifade etti.

İktidarın süreci iyi yönetememesi nedeniyle çoğu vatandaşın işsiz kaldığına vurgu yapan Torun, "CHP'li belediyeler, 2020 boyunca yoksullukla mücadele eden halkımıza bir nefes olabilmek için var gücüyle çalıştı. Belediyelerimiz, asli görevlerinin yanı sıra pandemi sürecinde halkımıza destek olabilmek için tüm imkanlarını seferber etti." değerlendirmesini yaptı.

Seyit Torun, şöyle devam etti:

"Belediyelerimiz bu süreçte yaklaşık 7,7 milyon ihtiyaç sahibi vatandaşa yardım elini uzattı. 6 milyon 800 bin kişiye ayni, 980 bin 590 kişiye nakdi yardım yapıldı. Bunların içinde kira desteğinden tutun, fatura indiriminden, ulaşım desteğine kadar hepsi var. 20 milyon 800 bin kap sıcak yemek, 60 milyondan fazla maske ve dezenfektan ürünü ücretsiz dağıtıldı. Belediyelerimiz bu süreçte, maalesef iktidarın pek çok engellemesine maruz kaldı. Bağış hesaplarına el konuldu, ücretsiz ekmek dağıtımı yasaklandı, belediye başkanlarımız hakkında haksız ve hukuksuz soruşturmalar başlatıldı. Milletimiz tüm bu yaşananlara tanık oldu. Ancak biz, 'ne yaparsanız yapın millete hizmete engel olamazsınız' dedik, mazeret değil çözüm üreterek engelleri tek tek aştık. 2021'de de önümüze hangi engel çıkarsa çıksın aşmaya kararlıyız. Millete hizmet bizim temel görevimizdir."

"İsraftan uzak duracağız

CHP'li belediyelerin vatandaşın rahat bir nefes aldığı alanlar olduğunu vurgulayan Torun, "Biz millete nefes olmaya devam edeceğiz. Yeni yılda da vatandaşın yanında olmayı sürdürecek, israftan uzak duracak, tüm kesimleri kucaklayan sosyal belediyecilik anlayışıyla yola devam edeceğiz." diye konuştu.

Torun, halkçı bir anlayışla CHP'li belediyelerin yeni yılda da fark yaratan pek çok projeyle milletin huzuruna çıkacağını ve dertlere derman olacağını anlatarak "çılgın proje"lerle işlerinin olmadığını "vatandaşa dokunan" projeleri hayata geçirmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı olarak CHP'li belediyelere her türlü desteği verdiklerine işaret eden Torun, belediyeleri yeni kaynaklardan faydalandırmak için ulusal ve uluslararası hibe programlarını inceleyerek yönlendirmelerde bulunduklarını bildirdi.

Belediyelerde "proje uzmanları" yetiştirmek için eğitimlere aralıksız devam ettiklerini vurgulayan Torun, "Ayrıca, 27 tematik alanda 200 örnek projenin yer aldığı 'Dünyadan İlham Veren Proje Uygulamaları Kitabı' da hazırladık. Bunun yanında belediyelerimizin hizmetlerini her hafta belediye gazetemizde toplayıp, yayımlıyoruz." diye konuştu.

"Yerel Yönetimler Politika Belgemizi hazırlıyoruz"

Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, tüm bunları gerçekleştirirken bir yandan da CHP'nin İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi'nin gereği olarak, iktidara geldiklerinde uygulayacakları "yerel yönetim politikaları"nı belirlediklerini aktardı.

Bu kapsamda Yerel Yönetimler Politika Belgesi'ni hazırladıklarını belirten Torun, dünyanın farklı ülkelerindeki yerel yönetim politikalarını inceleyerek raporlar hazırladıklarını sonrasında bir çalıştay düzenleyerek konuyu, uzmanlar, sivil toplum temsilcileri ve kanaat önderleriyle tartıştıklarını dile getirdi.

Buradan çıkan sonuçlar üzerine CHP'li tüm belediye başkanlarının görüşlerini de alacaklarını aktaran Seyit Torun, şunları kaydetti:

"Çalışmanın sonunda partimizin politikaları maddeler halinde ortaya çıkacak. İnanıyorum ki açıklayacağımız politikalar siyasete yeni bir soluk getirecek. Yerel yönetimler devletin vatandaşa en yakın elidir. Biz o eli güçlendirmeye çalışırken maalesef siyasi iktidarın o eli kesmek istediğini görüyoruz. 'Yerel yönetim reformu yapacağız' diyorlar. O zaman samimiyseniz gelin bizim önerilerimiz hazır. Hangi partiden olursa olsun belediyelerin çok ciddi sorunları var. Bunu siyaset üstü ele alalım, sorunları çözelim. Ama görüyoruz ki onların niyeti sorun çözmek değil, yetkileri merkezde toplamak. O zaman kusura bakmasınlar, biz belediyelerin halka hizmetine zarar verecek her türlü düzenlemenin sonuna kadar karşısında duracağız.

Biz ülkemizde kutuplaşma, ayrışma istemiyoruz. Biz demokrasi ve adalet mücadelesiyle birlikte aslında birlikte yaşamanın mücadelesini veriyoruz ve bu mücadeleyi kazanacağız."

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Yönetim, Seyit Torun, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Torun partisine mensup belediyelerin çalışmaları ve hedeflerini anlattı Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Kıskançlık krizine girdi! Kocasını oklavayla dövüp kolunu ısırdıktan sonra sokağa attı CHP'li Muğla Milletvekilinin Pınar Gültekin'in babasını davadan vazgeçirmek için aradığı iddia edildi Ünlü manken, evinde baktığı transseksüel arkadaşı tarafından ihanet uğradı! Hayvanlarını bile çalmış CNN Türk canlı yayınında Hakan Bayrakçı'nın kullandığı 'Nah' ifadesi tartışma yarattı Kısıtlamada taksiyle gezmeye çıkan 6 gencin bahanesi pes dedirtti: Canımız sıkıldı, çıktık Yıllar önce işlenen cinayetin şüphelisi, kısıtlamada yakayı ele verdi Arkadaşını öldüren 'Süpermen' kıyafetli zanlı, olayı örtbas etmek için iki kişiyi daha katletti Canlı yayının bittiğini sanan İlber Ortaylı'dan Cansu Canan Özgen'e: Maşallah, şuna bak
Bülent Ersoy'dan ÇYDD'ye sert eleştiri: Benim iyi niyetimi reklam aracı olarak kullandıklarını hissettim Bülent Ersoy'dan ÇYDD'ye sert eleştiri: Benim iyi niyetimi reklam aracı olarak kullandıklarını hissettim         
10:27
Son Dakika! Elazığ'da 5,3 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Elazığ'da 5,3 büyüklüğünde deprem         
09:47
Sanal alışveriş merkezleri geliyor: İlk etapta 6 bin kişiye istihdam sağlayacak Sanal alışveriş merkezleri geliyor: İlk etapta 6 bin kişiye istihdam sağlayacak         
09:37
Son Dakika! Şemdinli'deki bir üs bölgesinde çığ düşmesi sonucu 1 asker şehit oldu Son Dakika! Şemdinli'deki bir üs bölgesinde çığ düşmesi sonucu 1 asker şehit oldu         
09:10
Çin aşısı yaptıran Prof. Dr. Özlenen Özkan: Belirgin bir sağlık sorunum olmadı Çin aşısı yaptıran Prof. Dr. Özlenen Özkan: Belirgin bir sağlık sorunum olmadı         
07:50
Fenomen '1 Milyon Mehmet', Demet Akalın ve Alişan'ın programında stüdyodan karga tulumba dışarı çıkarıldı Fenomen '1 Milyon Mehmet', Demet Akalın ve Alişan'ın programında stüdyodan karga tulumba dışarı çıkarıldı         
00:08
Ünlü model Demi Rose'un derin dekolteli Noel pozları takipçilerini mest etti Ünlü model Demi Rose'un derin dekolteli Noel pozları takipçilerini mest etti         
21:59
Selda Bağcan'ın Selda Bağcan'ın "Açık giyinmeyi sevmiyorum" sözlerine oyuncu Şebnem Bozoklu'dan tepki         
19:34
Şanlıurfa'da 5 kişinin öldüğü kavga ve sonrasında yaşananlar saniye saniye kameralara yansıdı Şanlıurfa'da 5 kişinin öldüğü kavga ve sonrasında yaşananlar saniye saniye kameralara yansıdı         
16:49
İşinden evine giden kadın bisikletli saldırgan tarafından başından vuruldu! Korkunç anlar kamerada İşinden evine giden kadın bisikletli saldırgan tarafından başından vuruldu! Korkunç anlar kamerada         
16:28
Genç kadın, Genç kadın, "Kıyafetin uygunsuz" denilerek gittiği restorandan kovuldu         
16:08
Efsane futbolcunun kızı Bianca Gascoigne, iç çamaşırlı pozuyla nefesleri kesti Efsane futbolcunun kızı Bianca Gascoigne, iç çamaşırlı pozuyla nefesleri kesti         
15:42
Köpeğe şiddeti sosyal medyadan ifşa eden dernek başkanının 2 yıla kadar hapsi isteniyor Köpeğe şiddeti sosyal medyadan ifşa eden dernek başkanının 2 yıla kadar hapsi isteniyor         
13:25
Bir tarafta acı, bir tarafta şov! Engin Nurşani'nin cenazesinde tabutla hatıra fotoğrafı çektirme yarışına girdiler Bir tarafta acı, bir tarafta şov! Engin Nurşani'nin cenazesinde tabutla hatıra fotoğrafı çektirme yarışına girdiler         
13:03
Hafter'den Türkiye'ye yönelik küstah sözler! Tüm kuvvetleri Türk askerine karşı savaşa çağırdı Hafter'den Türkiye'ye yönelik küstah sözler! Tüm kuvvetleri Türk askerine karşı savaşa çağırdı         
09:39
Eski Survivor yarışmacısı Anıl Tetik, Savaşçı dizisine dahil oldu Eski Survivor yarışmacısı Anıl Tetik, Savaşçı dizisine dahil oldu         
09:37
İğrenç istismar, küçük kızın mektubuyla ortaya çıktı! İğrenç istismar, küçük kızın mektubuyla ortaya çıktı! "Ölmek istiyorum" demiş         
08:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2020 11:06:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP'li Torun partisine mensup belediyelerin çalışmaları ve hedeflerini anlattı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei