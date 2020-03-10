CHP'li Torun: "Sudan gerekçelerle oyun yasaklamak Ordu'ya hakarettir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP'li Torun: 'Sudan gerekçelerle oyun yasaklamak Ordu'ya hakarettir' - Son Dakika

CHP'li Torun: "Sudan gerekçelerle oyun yasaklamak Ordu'ya hakarettir"

7 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Ordu'da Berna Laçin'in oynayacağı tiyatro oyununun engellendiği iddialarına ilişkin, "Ordu, bir kültür sanat, tiyatro, basın ve edebiyat şehridir.

CHP'li Torun:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Ordu'da Berna Laçin'in oynayacağı tiyatro oyununun engellendiği iddialarına ilişkin, "Ordu, bir kültür sanat, tiyatro, basın ve edebiyat şehridir. Sudan gerekçelerle oyun yasaklamak, oyun iptal etmek Ordu'ya hakarettir." değerlendirmesini yaptı.

Torun, yazılı açıklamasında, Ordu'da sanatçı Berna Laçin'in oyun sergilemesinin Valilikçe "teknik nedenler" gerekçe gösterilerek iptal edildiğini belirtti.

Oyunun iptalinin kabul edilebilir hiç bir yanı olmadığını ifade eden Torun, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Ordu, bir kültür sanat, tiyatro, basın ve edebiyat şehridir. Yasakçı zihniyet bu alanlardaki kurumlarımızın tarihine baksınlar bir. Sudan gerekçelerle oyun yasaklamak, oyun iptal etmek Ordu'ya hakarettir. Karanlık zihniyet kirli ellerini kültür ve sanattan, tiyatrodan çeksin. Bu kararı alanlar elbet geldikleri gibi gidecekler. Ordu'da sevginin dili, saygının dili, kültür ve sanat yaşayacak. Tiyatro yasaklayanlarla kitap yakanlar aynı zihniyettedir. Oyun yasaklayanlar da kitap yakanlar da tarihin çöplüğüne gitti. Herkes bunu bilsin."

Özel bir işletmenin verdiği salonda Ordu halkının oyunla buluştuğunu kaydeden Torun, Berna Laçin'e Ordu'da oyun sergilediği için, Ordu Barosu'na da oyunun sergilenmesindeki kararlı tutumu için teşekkür etti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Berna Laçin, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 11:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İBB Meclisi'nde İstiklal Marşı okunurken bazı CHP'lilerin ayağa kalkmadığı görüldü
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 9 ay sonra ilk kez kürsüye çıkmadı Pazar esnafı, sokağa Survivor parkuru kurarak yarışma düzenledi Arda Turan'dan halı saha açıklaması: Becerebilene tavsiye ederim

Son Dakika Haberleri
19:02 TUNCELİ Üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmalarında 66'ncı gün
18:59 BM Özel Raportörü Callamard'dan "Kaşıkçı cinayeti" açıklaması
18:59 AMASYA Minibüs yağmur suyu kanalına devrildi: 2 ölü, 7 yaralı
18:57 Yoldan geçen vatandaştan uygulama yapan polislere sevgi gösterisi
18:55 İşçi servisi şarampole devrildi: 3 ölü, 14 yaralı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 19:03:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP'li Torun: "Sudan gerekçelerle oyun yasaklamak Ordu'ya hakarettir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]