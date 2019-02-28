Son Dakika Haberleri: CHP'li Torun: Tanzim Satışı 70'li Yıllarda CHP'li Belediyeler Gerçekleştirdi

CHP'li Torun: Tanzim Satışı 70'li Yıllarda CHP'li Belediyeler Gerçekleştirdi

1 saat önce

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Yerel Yönetim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Tanzim satış mağazaları açılmaktan söz ediliyor ama bunu ilk olarak 70'li yıllarda CHP'li belediyeler gerçekleştirdi" dedi.

CHP'li Torun: Tanzim Satışı 70'li Yıllarda CHP'li Belediyeler Gerçekleştirdi, System.String[]
CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Yerel Yönetim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Tanzim satış mağazaları açılmaktan söz ediliyor ama bunu ilk olarak 70'li yıllarda CHP'li belediyeler gerçekleştirdi" dedi. 

Rize'de bulunan CHP Yerel Yönetim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Torun, burada partililerle biraraya gelerek sohbet etti. Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Torun, "Şu anda yaşadığımız ekonomik sorunun geçici bir çözümle bir algı yaratılmaya çalışılıyor ve tanzim satış mağazaları açılmaktan söz ediliyor ama bunu ilk olarak 70'li yıllarda CHP'li belediyeler gerçekleştirdi" dedi. 

'BİZİM AKLIMIZLA ALAY EDİYORLAR'

CHP'li birçok belediyenin tanzim satışa benzer uygulamaları olduğunu söyleyen Torun, şöyle dedi: "Şu anda da bunu belirli CHP'li belediyeler yapıyor. Burdur'a bakın, Aydın'a bakın, Eskişehir'e bakın, Denizli Bozkurt ilçe belediyemize bakın. Birçok belediyemizde buna benzer uygulamalar var. Biz halkımızın hangi sorunu varsa çözümü de mutlaka ürettik ve çözümü de mutlaka ortaya koyduk. Bazıları sebze kuyruğunun, domates ve salatalık kuyruğunun varlık kuyruğu olduğunu ifade ediyor ama o kuyruktaki insanlara şöyle bir baktığınızda çaresizlikten o kuyruklarda olduğunu görüyoruz. Bizim aklımızla alay ediyorlar, bizim içerisinde bulunduğumuz ekonomik süreci maalesef görmezden geliyorlar. Bu seçim, bu anlayışa 'dur' diyeceğimiz bir seçim." 

- Rize

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 04:51 Kaynak: DHA

Yenikadinda Gösterme, Politika
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