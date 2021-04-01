CHP'li Torun, Turizmi Teşvik Kanunu'nda değişikliğe ilişkin kanun teklifini eleştirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP'li Torun, Turizmi Teşvik Kanunu'nda değişikliğe ilişkin kanun teklifini eleştirdi Açıklaması

01.04.2021 15:27
CHP'li Torun, Turizmi Teşvik Kanunu'nda değişikliğe ilişkin kanun teklifini eleştirdi Açıklaması, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin, yağmacılığın önünü açtığını iddia ederek, "CHP olarak, bu hukuksuz teklife karşı sonuna kadar direneceğiz.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin, yağmacılığın önünü açtığını iddia ederek, "CHP olarak, bu hukuksuz teklife karşı sonuna kadar direneceğiz." dedi.

Torun, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda görüşmelerine başlanan, Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin eleştirilerde bulundu.

Teklifle, belediyelerin turizm alanlarındaki tüm yetkilerinin ellerinden alınmak istendiğini öne süren Torun, yerel yönetimlere ait taşınmazların, yatırımcıların talebi üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edilebileceğini, böylece Bakanlığın, belediyelerin taşınmazlarına el koymasının yasal zemine kavuşturulacağını savundu.

Anayasa'nın 35. maddesinde, gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyet hakkının koruma altına alındığına dikkati çeken Torun, getirilen düzenlemenin, Anayasa'ya aykırı olduğunu iddia etti.

Seyit Torun, kanun teklifiyle, mera, yaylak ve kışlakların, Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edilmesine imkan tanındığını anımsatarak, "Yerel yönetimlerin bütün yetkileri görmezden geliniyor. Düzenlemeyle hayvancılığa da büyük bir darbe vurulacaktır." diye konuştu.

Teklifle, kıyılardaki müstakil plaj işletmelerine, Kültür ve Turizm Bakanlığından ruhsat alma zorunluluğu getirildiğine işaret eden Torun, "İktidar, 'Belediyeler ruhsat bile vermesin, ruhsatları da ben vereyim.' diyor. Böylece bu işletmelerin belediyelerden aldıkları ruhsatlar geçersiz olacak. Bir anlamda kazanılmış hakları yok sayılacak. Bu teklif yasalaşırsa siyasi iktidar, artık sadece kendi istediği kişilere, hiçbir kurumun kararını umursamadan ruhsat verebilecek." ifadesini kullandı.

Torun, düzenlemeyle, kıyılarda lüks çadır tesisi yapılmasının önünün açılacağını, yerel yönetimlerin lüks çadır tesisleri için tek sözünün dahi olmayacağını ve yetkilerinin gasbedileceğini ileri sürdü.

Merkezi yönetimin, yerel seçimlerde kaybettiği belediyelerin tüm yetkilerini, hukuksuzca almak istediğini savunan Torun, "Milletin sandıkta belediyelerimize verdiği yetkiler, masa başında çalınmak isteniyor. Bu kanun teklifi, yağmacılığın önünü açan bir tekliftir. CHP olarak, bu hukuksuz teklife karşı sonuna kadar direneceğiz. Milletin helal oylarıyla seçtiği belediyelerimizin hakkını hukukunu, bu gözü dönmüş iktidara yedirmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Seyit Torun, Turizm, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Torun, Turizmi Teşvik Kanunu'nda değişikliğe ilişkin kanun teklifini eleştirdi Açıklaması - Son Dakika


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