CHP'li Torun: "Yerel yönetimlerin gelirlerinde 2021 yılı sonuna kadar kesinti yapılmamalıdır" - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yerel yönetimlerin gelirlerinde bu yıl sonuna kadar kesinti yapılmaması gerektiğini belirtti.

Torun, yazılı açıklamasında, Türkiye'de ekonomik sorunlar yaşandığını ve yerel yönetimlerin de bu durumdan olumsuz etkilendiğini ifade etti.

Özellikle salgın sürecinde yerel yönetimlerin gelirlerinin büyük oranda azaldığını, sorumluluklarının arttığını vurgulayan Torun, merkezi yönetimin ise yerel yönetimleri destekleyecek olumlu bir adım atmadığını savundu.

Belediyelerin borç yapılandırma ve kamuya olan diğer borçları için genel bütçe gelirlerinden aldıkları paylardan yapılacak kesinti oranlarının yüzde 50'ye kadar çıkarıldığını anımsatan Torun, geçen yıllarda yerel yönetimlerin İlbank paylarındaki kesintilerinin ortalama 4 ay boyunca sıfırlama uygulamasına gidildiğini, bu yıl henüz bu adımın atılmadığını dile getirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, şunları kaydetti:

"İktidara soruyoruz. Temmuz ayındayız hala neyi bekliyorsunuz? Şu anda hangi siyasi partiden olursa olsun yerel yönetimler, gelirlerinin azalması nedeniyle maddi sıkıntılarla karşı karşıyadır. Bu sorunun siyasi partisi yoktur. CHP olarak siyasi iktidara çağrımızdır. Yerel yönetimlerin gelirlerinde 2021 yılı sonuna kadar kesinti yapılmamalıdır. Bu uygulama, zor durumda olan yerel yönetimlere ve hizmet bekleyen vatandaşlarımıza bir nebze de olsa nefes olacaktır."