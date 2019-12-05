Son Dakika Haberleri: CHP'li Tunç, suç duyurusunun akıbetini sordu
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CHP'li Tunç, suç duyurusunun akıbetini sordu

6 saat önce

Seyhan Belediye Meclis Üyesi Mustafa Tunç, bir önceki dönemde bir meclis üyesinin 12 inşaatla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu hatırlatarak, bu inşaatlardan iskan alanın olup olmadığını sordu.

CHP'li Tunç, suç duyurusunun akıbetini sordu, System.String[]

Seyhan Belediye Meclis Üyesi Mustafa Tunç, bir önceki dönemde bir meclis üyesinin 12 inşaatla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu hatırlatarak, bu inşaatlardan iskan alanın olup olmadığını sordu.


CHP Meclis Üyesi Tunç, 6 yıldır belediye meclis üyeliği görevinde bulunduğunu belirterek, bu altı yıl içerisinde ilk kez meclis kürsüsüne çıktığını söyledi. Tunç, "Bu suç duyurusunun akıbeti nedir? Bununla ilgili bilgi almak istiyorum. Bu suç duyurusunda bulunulan inşaatlardan iskan alan var mı? Yetkili arkadaş cevap verirse memnun olacağım" dedi.


Başkan Akif Kemal Akay ise, "Ne olduğunu bilmiyorum, sonra cevap veririz size" dedi.


Tunç söze devam ederek, "İskan alan varsa onun cevabını almak istiyorum. Ondan sonra konuşacağım. Hıdır Bey cevap verebilir, bir önceki dönemde başkan yardımcımızdı" dedi.


Başkan Akay, "Sonraki toplantıda cevap verelim" ifadesini kullandı. - ADANA

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Tunç, Seyhan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:14 Kaynak: İHA
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