CHP'li Tutdere: "Millet Maça Hazır ve İlk Sandıkta, İlk Maçta Size Kırmızı Kartı Gösterecek" - Son Dakika

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi üzerine söz aldı. Tutdere, şöyle konuştu:

"HER ŞEYE SİYASET KARIŞTIRDINIZ"

"Bu kanun teklifi sporda yaşadığımız gerilemeyi durdurmaya, yaşanan sorunları çözmeye yetmeyecek. Türkiye AKP iktidarı döneminde her alanda gerilediği gibi spor alanında da geriledi. Bu ülke sporda neden bu kadar geriledi, neden yeni sporcu gençler yetişmiyor, neden uluslararası başarılara imza atan yeni futbolcularımız, yeni sporcularımız ortaya çıkmıyor? Bunun tek sebebi var, o da AKP iktidarının yanlış politikalarıdır. AKP olarak her şeye siyaset karıştırdınız. Sizde büyük bir doyumsuzluk var; STK'lar bizden olsun, spor kulüpleri bizden olsun, bütün dernekler bizden olsun, her şey bizden olsun dediniz ve sporu bu hale getirdiniz. Milletin kürsüsünden sizleri uyarıyoruz: Elinizi milletin kurumlarından çekin. Bırakın bazı kurumlar milletin olsun ki Türkiye'de ilerleme olsun.

"AKP STAT KONUSUNDA ADIYAMAN'A DEFALARCA SÖZ VERDİ FAKAT SÖZÜNÜ YERİNE GETİRMEDİ"

Adıyaman'ın amatör ligde 83, profesyonel ligde ise 2 takımı var. Buradan bu sezon da büyük zorluklar içerisinde mücadele veren Kahta 02 Spor'a ve Adıyamanspor'a başarılar diliyorum. Teknik direktöründen, futbolcularına ve bütün taraftarlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu takımlarımız zor koşullarda mücadele ediyorlar ve bu pazar günü de maça çıkacaklar. Bu maçlar iki takımız için de kader maçı olacak. Pazar günü gerçekleşecek maçlarda takımlarımıza başarılar diliyorum.

Takımlarımız büyük zorluklarla boğuşuyorlar. Kahta ilçemiz büyük bir nüfusa sahip ancak stat gerçekten koşullar itibariyle çok verimsiz. İktidar, Kahta 02 Spor'un antrenman yaptığı Kahta Stadı için defalarca söz vermiş, fakat bugüne kadar statla ilgili bir çalışma yapmamıştır. Sporcuların kalacak yeri yok, otellerde ve firmaların destekleriyle konaklıyorlar. Aynı şekilde Adıyaman Merkez'de bulunan stadımız da Adıyamanlı hemşehrilerimizin taleplerini karşılayamıyor. Çok eski bir stat, birkaç kez onarıldı ancak şu anda talebi karşılamıyor. Çevre illerle yapmış olduğumuz kıyaslama sonucunda Adıyaman Stadı'nın hemşehrilerimizin talebini karşılayamadığı açıkça ortaya çıkıyor.

"ADIYAMANSPOR FUTBOLCULARI HUZUREVİNDE KALIYOR"

İktidarı, bir kez daha Sayın Bakanı Adıyaman'daki spor tesisleri eksiklerini gidermeye davet ediyorum. Adıyamanspor'un futbolcuları şu anda tesisleri olmadığı için huzurevinde kalıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Burada kalan çocuklardan, burada kalan gençlerden başarıyı nasıl bekleyeceksiniz? Bir an evvel, Adıyaman'daki spor tesislerinin eksikliğinin giderilmesini bekliyoruz.

"20 YILDA ADIYAMAN'A HALI SAHA YAPMAYI DAHİ BECEREMEDİNİZ"

Yirmi yıllık AK PARTİ iktidarı, Adıyaman'ın çoğu beldelerine henüz bir halı saha daha yapmadı. Adıyaman Merkez'e bağlı Kömür ve Yaylakonak beldelerimizde; Gölbaşı ilçemize bağlı Harmanlı Beldesi'nde ve Çelikhan ilçemizin Pınarbaşı Beldesi'nde halı saha yok. Siz yirmi yılda Adıyaman'a bir halı saha yapmayı dahi beceremediniz ancak Adıyamanlılar takip ediyor, sizin bu vurdumduymazlığınızı, halkın halinden anlamadığını takip ediyor. İnşallah en kısa sürede, milletin önüne sandık geldiğinde bu millet bunun hesabını size soracak.

"MİLLET MAÇA HAZIR VE İLK SANDIKTA, İLK MAÇTA SİZE KIRMIZI KARTI GÖSTERECEK"

Atatürk Barajı kenarında her yıl onlarca çocuğumuz boğularak vefat ediyor. Bu sıcak bölgelerde bir havuz bile yapmayı beceremediniz, başaramadınız. Adıyaman'da, Urfa'da, bölgedeki bütün illerde yazın çok sıcak havalar olmasına rağmen bu illerde yeterli sayıda havuz yok. Eğer siz havuz yapmış olsaydınız gençlerimiz hem yüzme sporunda başarı sağlayacaklardı hem de ocaklar sönmeyecekti, her yıl onlarca evladımızı biz boğulma vakalarında kaybetmeyecektik."

AKP MİLLETVEKİLLERİNE KIRMIZI KART GÖSTERDİ

Konuşması sırasında elindeki kırmızı kartı AKP sıralarına gösteren Tutdere, şöyle konuştu:

"AKP iktidarı olarak gerçekten büyük bir vurdumduymazlık içerisindesiniz, halkı unutmuşsunuz. Ama şunu unutmayın: En yakın seçimde bu millet maça hazır, sahada hazır. Şunu unutmayın: Demokrasilerde en büyük hakem millettir. Millet maça hazır ve ilk sandıkta, ilk maçta size kırmızı kartı gösterecek ve sizi bu sahanın dışına itecek; Türkiye de rahat edecek, gençlerimiz de rahat edecek, milletimiz de rahat edecek."