CHP'li Ünsal, diyabetli çocukların sorunlarını gündeme getirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, "Sağlık uygulama tebliğinin güncellemeleri yapılarak insülin pompalarının çocuklarımızın hayatını idame ettirebilmesi için alınması ve devlet tarafından karşılanması zorunlu." dedi.

Ünsal, partisinin Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya ve tip 1 diyabetli çocuklar ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kendisinin de tip 2 diyabet hastası bir tıp doktoru olduğunu söyledi.

Tip 1 diyabetli çocukların insüline bağlı yaşadıklarına işaret eden Ünsal, Türkiye'deki diyabetli sayısının dünyadaki diyabetli sayısının üç katından fazla olduğunu belirtti. Türkiye'de SGK'den ilaç alan ve ilaç kullanan 10 milyon diyabetli hastanın bulunduğunu, 5 milyona yakın da diyabetini bilmeyen hastanın olduğunu aktaran Ünsal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizde, tip 1 diyabet hastalığı özellikle küçük yaştaki çocukları ve ailelerini ilgilendirdiği için gerçekten çok büyük bir sorun. 18 yaş altı tip 1 diyabet dediğimiz yani iğneye bağımlı diyabet hastası sayısı 35 binlere varmıştır. Tip 1 diyabetli yedi yaş altı çocuklarımızın sayısı ise 20 bin kişidir. 20 bin çocuğumuzu temsilen bugün bu çocuklarımız yurdun her tarafından yanımıza geldiler. Bu çocuklarımız hayati risk altında. Bunlar, insülin vurulmadığı zaman gerçekten koma ve ölüm durumları olabilecek çocuklarımız.

Bu çocuklarımız, gece uykuda aileleri tarafından uyandırılarak, ağlayarak kanı alınan, şekeri ölçülen, düşükse ağzına gözleri yumukken kaşıkla yemek verilen çocuklar. Bunu empati yapmanız anlamında söylüyorum. Bu çocuklarımız, okula gidiyorsa teneffüste öğretmenlerinden izin alınarak kanları alınan ve yine kanın düşüklüğüne ya da yüksekliğine göre tedavisi şekillenen çocuklarımızdır."

"İnsülin pompası desteği 12 yıl önceki fiyatta"

Riskleri en aza düşürmek açısından tip 1 diyabetli çocuklar için birtakım zorunlu işlemler, cihazlar ve teknik aletlerin olduğuna işaret eden Ünsal, bunların başında ise insülin pompası ve sürekli kontrol cihazlarının geldiğini kaydetti.

Bu cihazların hayati önem taşıdığını ancak cihazlarla ilgili ciddi sorunlar olduğunu belirten Ünsal, SGK kurulduğunda insülin pompası ve sürekli kontrol cihazının fiyatının 4 bin TL olduğunu ve SGK'nin bunun 3 bin 500 TL'sini karşıladığını ifade etti. Aradan 12 yıl geçtiğini, bugün cihazların fiyatının 15 bin TL olduğunu anlatan Ünsal, "Cihaza SGK'nin katkısı hala 12 yıl önceki fiyat olan 3 bin 500 TL. Düşünün, bu çocukların aileleri 15 bin TL olan insülin pompasının 3 bin 500 lirasını devletten alıyorlar, geri kalanı kredi olarak ya da bir şeylerini satarak çocuklarını hayata tutundurmaya çalışıyorlar. Bu gerçekten çok önemli bir sorun. Çünkü sağlık hayatta ertelenmeyen tek sorundur. Sağlık uygulama tebliğinin güncellemeleri yapılarak, insülin pompalarının çocuklarımızın hayatını idame ettirebilmesi için alınması ve devlet tarafından karşılanması zorunlu." dedi.

Tip 1 diyabetli çocukların sorunlarının çok olduğunu dile getiren Ünsal, şeker ölçümü stribi fiyatlarının da pahalı olduğunu ve ailelere ciddi bir zarar verdiğini, SGK'nin bu fiyatları makul bir miktara çekmesi gerektiğini dile getirdi.

Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu'nun (ÇÖZGER) 8-10 arası uzman doktordan oluşan heyet tarafından verildiğini hatırlatan Ünsal, "Bu raporu alan ailelerimize Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından bir memur evde kontrole geliyor. Çocuğun okuluna da gidiyor. Düşünün 10 uzman hekimin heyet raporunu bir kenara iterek 'sizin çocuklarınız bu kategoriye girmiyor, siz evde bakım maaşı uygulamasından faydalanamazsınız' diyebiliyor. 10 uzman hekimin verdiği heyet raporunu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bir memuru gereksiz görebiliyor. Bunun hızla çözülmesi gerekiyor." diye konuştu.

Yurt dışında kan almadan, parmak delmeden işlem yapan şeker ölçme cihazlarının bulunduğunu belirten Ünsal, bu cihazlardan birini basın mensuplarına göstererek, nasıl çalıştığını anlattı. Ünsal, "Bu cihaz yurt dışındaki bütün ülkelerde ücretsiz veriliyor ama bizde hala 400 liraya yakın, çipleri 14 günlük onların da her biri 400 lira civarındadır." dedi.