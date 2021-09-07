CHP'li Ünsal, okullarda Kovid-19'a karşı ek önlemler alınmasını istedi - Son Dakika

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında okullarda ek önlemler alınmasını isteyerek, "Öğrencilerin, hareketlilik olmaması için farklı saatlerde teneffüse çıkması ve servis sayısının iki katına çıkarılması lazım." dedi.

Ünsal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, öğretmenlerin, okul çalışanlarının ve velilerin, Kovid-19'la mücadele kapsamında aşılarını yaptırması gerektiğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığının, Kovid-19 salgınıyla mücadele döneminde okullarda alması gereken ek önlemler olduğunu dile getiren Ünsal, her sırada bir öğrenci oturacak şekilde sınıfların düzenlenmesinin gereğine dikkati çekti.

Ünsal, okullardaki sınıf sayısının da iki katına çıkarılmasını önererek, "Öğrencilerin hareketlilik olmaması için farklı saatlerde teneffüse çıkması ve servis sayısının iki katına çıkarılması, okullarda sağlık personeli olması, sınıfların ve tuvaletlerin sık sık temizlenmesi lazım. Her ailenin çocuğunun çantasına bir kutu maske koymasını rica ediyorum." diye konuştu.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin arttığını vurgulayan Ünsal, Türkiye'nin salgınla mücadelede yol katedebilmesi için iki doz aşılamanın yaklaşık 70 milyonu bulması gerektiğini ifade etti.