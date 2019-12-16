CHP'li Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandı. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa CHP'li Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandı. - Son Dakika

CHP'li Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandı.

6 saat önce

CHP'li Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandı.

CHP'li Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandı., System.String[]

CHP'li Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandı. - İZMİR

Cumhuriyet Halk Partisi, Burak Oğuz, Urla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:48 Kaynak: İHA
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