CHP'li Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandı - Son Dakika

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CHP'li Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandı
6 saat önce
CHP'li Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:55 Kaynak: İHA
CHP'li Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandı.
(İHA)
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