CHP'li Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP'li Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandı - Son Dakika

CHP'li Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandı

6 saat önce

CHP'li Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandı.

CHP'li Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandı, System.String[]

CHP'li Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandı.

(İHA)

Cumhuriyet Halk Partisi, Burak Oğuz, Urla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:55 Kaynak: İHA
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