Chp'li urla belediye başkanı oğuz fetö'den tutuklandı - Son Dakika

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Chp'li urla belediye başkanı oğuz fetö'den tutuklandı
6 saat önce
CUMHURİYET Halk Partisi Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu gerekçesiyle tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:27 Kaynak: DHA
CUMHURİYET Halk Partisi Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu gerekçesiyle tutuklandı.
FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, iddiaya göre FETÖ'nün mahrem imamları ile telefonla görüştüğü ileri sürülen CHP'li Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz ifadesi alınmak üzere bugün adliyeye çağırıldı. Oğuz'un savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebi ile Nöbetçi Mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Oğuz, 'FETÖ silahlı terör örgütünene üye olmak' suçundan tutuklandı.
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