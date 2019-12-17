Chp'li urla belediye başkanı oğuz fetö'den tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Chp'li urla belediye başkanı oğuz fetö'den tutuklandı - Son Dakika

Chp'li urla belediye başkanı oğuz fetö'den tutuklandı

6 saat önce

CUMHURİYET Halk Partisi Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu gerekçesiyle tutuklandı.

CUMHURİYET Halk Partisi Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu gerekçesiyle tutuklandı.

FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, iddiaya göre FETÖ'nün mahrem imamları ile telefonla görüştüğü ileri sürülen CHP'li Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz ifadesi alınmak üzere bugün adliyeye çağırıldı. Oğuz'un savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebi ile Nöbetçi Mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Oğuz, 'FETÖ silahlı terör örgütünene üye olmak' suçundan tutuklandı.

Chp'li urla belediye başkanı oğuz fetö'den tutuklandı

Cumhuriyet Halk Partisi, İbrahim Burak Oğuz, Urla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:27 Kaynak: DHA
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