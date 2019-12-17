Chp'li urla belediye başkanı oğuz fetö'den tutuklandı - 2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Chp'li urla belediye başkanı oğuz fetö'den tutuklandı - 2 - Son Dakika

Chp'li urla belediye başkanı oğuz fetö'den tutuklandı - 2

6 saat önce

CUMHURİYET Halk Partisi Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu gerekçesiyle tutuklandı.

CUMHURİYET Halk Partisi Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu gerekçesiyle tutuklandı.

FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, iddiaya göre FETÖ'nün mahrem imamları ile telefonla görüştüğü ileri sürülen CHP'li Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz ifadesi alınmak üzere bugün adliyeye çağırıldı. Oğuz'un savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebi ile Nöbetçi Mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Oğuz, 'FETÖ silahlı terör örgütünene üye olmak' suçundan tutuklandı.

Chp'li urla belediye başkanı oğuz fetö'den tutuklandı - 2

Cumhuriyet Halk Partisi, İbrahim Burak Oğuz, Urla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 06:48 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

FETÖ'den tutuklanan İbrahim Burak Oğuz hakkında CHP'den ilk açıklama
Bakan Kasapoğlu'ndan masasına ödül bırakan CHP'li vekile yanıt: Kartvizit öyle takdim edilmez TSK envanterine yerli ve milli silah "Songar" katılıyor Amatör balıkçıların oltasına 1,5 metrelik köpek balığı takıldı

Son Dakika Haberleri
13:31 Uğur Okulları Kabul Sınavı 11-12 Ocak'ta gerçekleşecek - Son Dakika
13:31 Yol Çalışmaları Yağmur Çamur Dinlemiyor - Son Dakika
13:30 "Tasarruf ve Gelir Arttırıcı Programlar" gelecek yıl da devam edecek - Son Dakika
13:30 Bartın'a 300 sosyal konut yapılacak - Son Dakika
13:30 Guterres, BMGK'den Suriye'ye insani yardım için yetki istedi - Son Dakika
12:14 TSK envanterine yerli ve milli silah "Songar" katılıyor - Son Dakika
11:48 Amatör balıkçıların oltasına 1,5 metrelik köpek balığı takıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 13:36:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Chp'li urla belediye başkanı oğuz fetö'den tutuklandı - 2 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]