CHP'li Urla Belediye Başkanı Oğuz, FETÖ'den tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP'li Urla Belediye Başkanı Oğuz, FETÖ'den tutuklandı - Son Dakika

CHP'li Urla Belediye Başkanı Oğuz, FETÖ'den tutuklandı

6 saat önce

İZMİR'in Urla ilçesi Belediye Başkanı CHP'li İbrahim Burak Oğuz, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu gerekçesiyle tutuklandı.

CHP'li Urla Belediye Başkanı Oğuz, FETÖ'den tutuklandı, System.String[]

İZMİR'in Urla ilçesi Belediye Başkanı CHP'li İbrahim Burak Oğuz, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu gerekçesiyle tutuklandı.

FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün mahrem imamları ile telefonla görüştüğü ileri sürülen Urla Belediye Başkanı CHP'li İbrahim Burak Oğuz, ifadesi alınmak üzere adliyeye çağırıldı. Oğuz, savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebi ile Nöbetçi Mahkeme'ye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Oğuz, 'FETÖ silahlı terör örgütünene üye olmak' suçundan tutuklandı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPTI

Tutuklanan Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, cezaevine gönderilmeden önce, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Ailesi ile birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaşan Oğuz, açıklamasında ise şu ifadelere yer verdi:

'Bu yola çıkarken kendimi ve ailemi sizlere emanet ediyorum demiştim. Ailem önce Allah'a sonra sizlere emanet. Vatanım, bayrağım, Cumhuriyetim ve Mustafa Kemal Atatürk hepimize emanet. Biraz beni özleyeceksinizi ama ben sizleri çok özleyeceğim. Kalın sağlıcakla...'


Cumhuriyet Halk Partisi, İbrahim Burak Oğuz, Urla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 08:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Muş'un Varto ilçesinde HDP'li belediye eş başkanları gözaltına alındı
Bakan Kasapoğlu'ndan masasına ödül bırakan CHP'li vekile yanıt: Kartvizit öyle takdim edilmez FETÖ'den tutuklanan CHP'li belediye başkanının ifadesi ortaya çıktı Amatör balıkçıların oltasına 1,5 metrelik köpek balığı takıldı

Son Dakika Haberleri
14:20 İBB Ulaşım Kongresi'nde taksici ve UBER sürücüleri arasında gerginlik - Son Dakika
14:20 Drone ile takip edilen kamyonda 330 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika
14:20 Hindistan'da polis ve göstericiler arasında arbede - Son Dakika
14:16 EKÜY üreticilerine sertifikaları verildi - Son Dakika
14:15 Jeotermal A.Ş., Kırşehir Belediyespor'a sponsor oldu - Son Dakika
11:48 Amatör balıkçıların oltasına 1,5 metrelik köpek balığı takıldı - Son Dakika
11:34 Hileli gıda iddiası Adana kebabına sıçradı, toz biber yerine talaş konulduğu iddia edildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 14:21:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP'li Urla Belediye Başkanı Oğuz, FETÖ'den tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]