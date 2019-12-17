CHP'li Urla Belediye Başkanı Oğuz, FETÖ'den tutuklandı (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP'li Urla Belediye Başkanı Oğuz, FETÖ'den tutuklandı (3) - Son Dakika

CHP'li Urla Belediye Başkanı Oğuz, FETÖ'den tutuklandı (3)

6 saat önce

CHP'Lİ YÜCEL: TUTUKLU YARGILANMASINA İTİRAZ EDECEĞİZİzmir'in Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz'un FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından CHP İl Başkanı Deniz Yücel, basın toplantısı düzenledi.

CHP'li Urla Belediye Başkanı Oğuz, FETÖ'den tutuklandı (3), System.String[]

CHP'Lİ YÜCEL: TUTUKLU YARGILANMASINA İTİRAZ EDECEĞİZ

İzmir'in Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz'un FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından CHP İl Başkanı Deniz Yücel, basın toplantısı düzenledi.

İl Başkanlığı binasındaki toplantıya; CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu ve CHP İlçe Başkanı Hakan Özbadur'un yanı sıra bazı belediye başkanları katıldı. Basın toplantısında konuşan CHP'li Yücel, Burak Oğuz'un tutuklu yargılanmasına itiraz edeceklerini söyledi. Kısıtlama olduğu için dosyanın içeriğine dair bilgi veremeyeceğini belirten Yücel, "Dün akşam geç saatlerde Urla Belediye Başkanımız Burak Oğuz tutuklanmıştır. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın daveti üzerine 16 Aralık sabah saatlerinde avukatıyla birlikte ifade vermeye gitmiştir. Soruşturma savcısına ifade vermiştir. FETÖ/PDY üyesi olduğuna dair hakkında delil bulunduğu iddia edilmiştir. Tutuklanma istemiyle Sulh Ceza Hakimliğince gönderilmiş ve ardından tutuklanmıştır. Dosyada kısıtlama kararı olduğundan içerikle ilgili bilgi vermemiz doğru değil. Hukuki süreç devam ediyor" dedi.

'BELEDİYE BAŞKANIMIZIN YANINDAYIZ'

Burak Oğuz'un tutuksuz yargılanmasının doğru olduğunu belirten CHP'li Yücel, şöyle konuştu:

"Dikkat edilmesi gereken hususlar var. Anayasada yer alan maddeye göre, bir kişi, suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar suçlu sayılamaz. Tutuksuz yargılanma asıldır. Başkan Oğuz, 31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 67,5 gibi rekor oyla başkan seçilmiştir. Halkın seçtiği kamu görevi ifa eden birisinin ifadesini vermesinden sonra tutuklanması; hukuku, vicdanları ve Urlalı hemşehrilerini yaralamıştır. Tutukluluk kararı için kuvvetli suç şüphesi bulunması gerekiyor. Ayrıca kaçma, delilleri karartma, gizleme ve yok etme gibi şüphelerin bir arada olması gerekiyor. Somut olayda bunların hiçbiri mevcut değil. Seçilmiş belediye başkanına yürütülen soruşturma ve savcılığın verdiği ifade daveti var. Başkanımızın kendi avukatıyla giderek ifade vermesi söz konusu ardından tutuklama kararı var. Bu tutuklama kararı demokrasiye darbe vurulması demektir. CHP, geçmişte, gelecekte FETÖ'nün karşısında olan ve mücadele eden bir partidir. Bu olaydan siyasi bir manevrayla kendilerine hareket alanı yaratmak isteyenlere bu fırsatı vermeyeceğiz. Belediye başkanımızın yanındayız. Süreci takip ediyoruz. Hukukçularımız gerekeni yapacaklardır. En kısa sürede tutuklama kararına itiraz edeceğiz. Başkanımızın aklanacağına ve özgürlüğüne kavuşacağına inanıyoruz."

Umut KARAKOYUN/İZMİR,


Cumhuriyet Halk Partisi, Urla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:19 Kaynak: DHA
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