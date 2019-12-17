CHP'li Urla Belediye Başkanı Oğuz, FETÖ'den tutuklandı (6) - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP'li Urla Belediye Başkanı Oğuz, FETÖ'den tutuklandı (6) - Son Dakika

CHP'li Urla Belediye Başkanı Oğuz, FETÖ'den tutuklandı (6)

6 saat önce

İZMİR VALİLİĞİ, BURAK OĞUZ İÇİN DOSYA HAZIRLADIUrla Belediye Başkanı Burak Oğuz'un, FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticileriyle telefonda irtibat kurduğu iddiasıyla tutuklanıp, Buca Kırıklar F Tipi Cezaevi'ne konulmasının ardından, ilçede kimin başkanlık koltuğuna oturacağı merak konusu oldu.

CHP'li Urla Belediye Başkanı Oğuz, FETÖ'den tutuklandı (6), System.String[]

İZMİR VALİLİĞİ, BURAK OĞUZ İÇİN DOSYA HAZIRLADI

Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz'un, FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticileriyle telefonda irtibat kurduğu iddiasıyla tutuklanıp, Buca Kırıklar F Tipi Cezaevi'ne konulmasının ardından, ilçede kimin başkanlık koltuğuna oturacağı merak konusu oldu. Edinilen bilgilere göre İzmir Valiliği, Burak Oğuz hakkında dosya hazırladı. Hazırlanan dosya İçişleri Bakanlığı'na gönderilecek. Bakanlık inceleme yaptıktan sonra, Burak Oğuz'u açığa alabilir. Oğuz'un açığa alınması halinde, Belediye Başkanlığı'nı vekaleten yürütmesi için bir kamu görevlisi görevlendirilecek. Oğuz'un, tutuksuz yargılanması için yapılacak başvurunun 7 gün içerisinde sonuçlanmasının ardından çıkacak karara göre, gelişmeler netlik kazanacak. Oğuz tutuksuz yargılanırsa, görevini yürütebilecek. Ancak tutukluğunun devam etmesi halinde Urla Belediye Meclisi üyeleri, seçim yapacak. İçişleri Bakanlığı'nın, Urla'ya kayyum ataması da seçenekler arasında yer alıyor.

MİLLETVEKİLLERİ VALİ AYYILDIZ'I ZİYARET ETTİ

Öte yandan CHP'nin İzmir milletvekillerinden Kani Beko, Tuncay Özkan, Tacettin Bayır, Mahir Polat  ve Özcan Purçu'nun, İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ı ziyaret ettiği öğrenildi. CHP'li vekillerin Vali Ayyıldız'a, "Urla'ya kayyum atamayın. Meclis kendi içerisinde seçim yapsın" dediği belirtildi. Ayyıldız'ın ise böyle bir kararı verme yetkisinin kendisinde olmadığını aktardığı kaydedildi.

Umut KARAKOYUN/İZMİR,


Burak Oğuz, İzmir, Urla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 04:30 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

FETÖ'den tutuklanan CHP'li Urla Belediye Başkanı Oğuz hakkında yeni detaylar ortaya çıktı
Kılıçdaroğlu'ndan tutuklanan Urla Belediye Başkanı Oğuz'la ilgili açıklama: Tutuklanması yanlış Son Dakika: Dışişleri'nden ABD Senatosu'nun Türkiye'ye yaptırım kararına tepki: Gerekli tedbirler alınacak Pansiyonda kalan çok sayıda lise öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Son Dakika Haberleri
23:09 Evin bahçesine devrilen motosikletli yaralandı - Son Dakika
23:09 Kartal'daki villadan çıkan "kedicik" konuştu - Son Dakika
23:08 Balıkesir'de 44 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
23:08 Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın nişanlısı Cengiz: "İtalyan takımlarının Riyad'da maç yapması kalp kırıcı" - Son Dakika
23:05 Rektör Karadağ'dan yanan konakla ilgili açıklama - Son Dakika
22:05 Son Dakika: Dışişleri'nden ABD Senatosu'nun Türkiye'ye yaptırım kararına tepki: Gerekli tedbirler alınacak - Son Dakika
21:25 Pansiyonda kalan çok sayıda lise öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 23:13:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP'li Urla Belediye Başkanı Oğuz, FETÖ'den tutuklandı (6) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]