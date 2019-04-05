CHP'li Uygur'dan 'Şehit Ömer Halisdemir' Afişi Açıklaması

İZMİR'in Torbalı
ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre, belediye başkanlığı seçimini kazanan CHP
'li Ramazan İsmail Uygur
'un, ilçe meydanındaki billboard'dan 15 Temmuz kahramanı Şehit Astsubay Ömer Halisdemir
'in fotoğraflarını kaldırtıp, kendi fotoğraflarını astırdığı iddia edildi. İddiayla ilgili açıklama yapan Uygur, "Resmi olarak mazbatamı almadığım için belediye başkanı olarak yetkim yok. Şu ana kadar bırakın bir belediyede müdürle muhatap olmayı, çalışana bile bir talimatım yok. Belediyeye ait aracı oraya gönderme yetkim de yok. Şehit Ömer Halisdemir'in fotoğrafları sadece burada değil birçok yerde bulunuyor. Onları niye kaldırmadık? Onlar da yerinde duracak ve bu afiş de hak ettiği yerde kalacak" dedi.
Torbalı Belediye Meydanı'ndaki üç boyutlu billboard'a, yaklaşık 1,5 yıl önce, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevliyken komutanlığı ele geçirmeye çalışan darbe yanlısı Tuğgeneral Semih Terzi
'yi göğsünden vurarak öldüren ve ardından darbeci askerler tarafından şehit edilen Koruma Astsubayı Ömer Halisdemir'in fotoğrafı asıldı. Billboard'un diğer bölümlerinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve dönemin TBMM Başkanı Binali Yıldırım
'ın fotoğraflarına yer verildi. 31 Mart'taki yerel seçimler öncesinde İlçe Seçim Kurulu, ilçedeki billboard ve reklam panolarını eşit olarak partilere dağıttı. Belediye Meydanı'ndaki billboard AK Parti
'ye verildi. Bu billboard'a, iddiaya göre, diğer afişler kaldırılmadan üzerleri yerel seçim öncesinde Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li Torbalı Belediye Başkan adayı Adnan Yaşar Görmez
'in fotoğrafının bulunduğu, 'Belediye işi gönül işi' sloganı yazılı afişler yapıştırıldı. 31 Mart'taki seçimi, resmi olmayan sonuçlara göre, Millet İttifakı'nın CHP'li adayı İsmail Uygur
kazandı. Seçimden Uygur'un başarıyla ayrılmasının ardından ilçedeki Belediye Meydanı'nda bulunan billboard da dahil olmak üzere tüm billboard ve reklam panolarına İsmail Uygur'un fotoğrafının yer aldığı 'Teşekkürler Torbalı' yazılı yeni afişler asıldı. AK Parti'li Görmez'in afişleri ise kaldırıldı.
Dün, bir belediye çalışanı tarafından vinç yardımıyla Belediye Meydanı'ndaki billboard'da bulunan Uygur'un afişi ile birlikte altındaki Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in fotoğrafı da kaldırıldı. Şehit Halisdemir'in fotoğrafının kaldırılması cep telefonu ile görüntülenip, sosyal medyada altına 'CHP'li belediyenin icraatı' notu düşülerek paylaşıldı. Olay yerel ve ulusal basında da yer aldı.
UYGUR'DAN AÇIKLAMA
Seçimi kazandıktan sonra karşılandığı belediye binası önündeki konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında İçişleri Bakanlığı
tarafından suç duyurusunda bulunulmasıyla gündeme gelen CHP'li İsmail Uygur, afişlerin indirilmesiyle ilgili iddiaları şöyle yanıtladı:
"Söz
konusu billboard üç boyutludur ve belediye binasının karşısındadır. Burada beş yıldır AK Parti'li bir başkan vardı. Seçimden önce belediye başkanı kendisini, parti yöneticilerini, milletvekillerini, dönemin Başbakanı, Cumhurbaşkanının fotoğraf ve afişlerini defalarca buraya astı. Bazı zamanlarda afişleri değiştirdiler. Son olarak da burada 15 Temmuz'da şehit edilen Ömer Halisdemir'in fotoğrafı vardı. Seçim zamanı geldiğinde seçim kurulu kanunen ve yasal olarak belediyeye ait alanlara el koyar. Yani siyasi partilere de bunu dağıtır. Belediyenin önündeki bu alanı da AK Parti'li başkan aldı."
'HENÜZ MAZBATAMI ALMADIM, YETKİM YOK'
Resmi olarak mazbatasını almadığı için belediye başkanı olarak yetkisinin olmadığını da hatırlatan Uygur, şunları dedi:
"Şu ana kadar bırakın bir belediyede müdürle muhatap olmayı, çalışana bile bir talimatım yok. Belediyeye ait aracı oraya gönderme yetkim de yok. Kimseye bir talimat verme hakkım da yok. Durumum böyleyken, sanki belediye başkanı yetkisini kullanıyormuşum gibi algı yaratıyorlar. Biz darbelere karşıyız. Darbecilerin de karşısında duruyoruz. Demokrasiden, milli egemenlikten yanayız. Torbalı halkının oylarıyla seçilmiş bir insanım. 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Ömer Halisdemir'in fotoğrafları sadece burada değil birçok yerde bulunuyor. Onları niye kaldırmadık? Onlar da yerinde duracak ve bu afiş de hak ettiği yerde kalacak."
- İzmir