Ticaret Bakanlığı, Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Osman Erdoğan'ın gümrük muhafaza memuruna tokat attığı görüntülerin sosyal medyada yayınlanması sonrası başlattığı soruşturmayı tamamladı.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Osman Erdoğan'ın görevinden alındığı duyuruldu.
CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Osman Erdoğan'ın devlet memuruna tokat attığı anları sosyal medya hesabından paylaşmış ve "Bu ne rezalet!? Bir muhafaza memurunu mükellefin önünde nasıl tokat atıp küfredebilir bir müdür? Mesleğin ağırlığını özümsemiş onurlu insanlar yapmalı bu işi" ifadelerini kullanmıştı. Tepki çeken görüntülerin gündem olmasının ardından soruşturma başlatılmıştı.
Gümrük Çalışanları Sendikası ise görüntülerle ilgili, "Sayın Bölge Müdürü, gördüğümüz bu video çok onur kırıcı. GÜM-SEN Gümrük çalışanları sendikası olarak bu konuyu asla görmezden gelmeyeceğiz. Bilginiz olsun. Burası muz cumhuriyeti değil. O tokat attığınız pırıl pırıl bu ülkenin üniversite mezunu gencidir" açıklamasını yapmıştı.
Son Dakika › Güncel › CHP'li vekilin paylaştığı görüntülerle gündem olmuştu! Memura tokat atan gümrük bölge müdür vekili görevden alındı - Son Dakika