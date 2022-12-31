CHP'li vekilin paylaştığı görüntülerle gündem olmuştu! Memura tokat atan gümrük bölge müdür vekili görevden alındı - Son Dakika
Üye Girişi

CHP'li vekilin paylaştığı görüntülerle gündem olmuştu! Memura tokat atan gümrük bölge müdür vekili görevden alındı

31.12.2022 06:49
CHP'li vekilin paylaştığı görüntülerle gündem olmuştu! Memura tokat atan gümrük bölge müdür vekili görevden alındı

Ticaret Bakanlığı, bir gümrük muhafaza memuruna herkesin içinde tokat atan Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Osman Erdoğan'ın görevden alındığını duyurdu. Erdoğan'ın memura tokat attığı görüntüler, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın paylaşımı sonrası gündeme gelmiş ve büyük tepki çekmişti.

Ticaret Bakanlığı, Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Osman Erdoğan'ın gümrük muhafaza memuruna tokat attığı görüntülerin sosyal medyada yayınlanması sonrası başlattığı soruşturmayı tamamladı.

GÖREVDEN ALINDI

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Osman Erdoğan'ın görevinden alındığı duyuruldu.

NE OLMUŞTU?

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Osman Erdoğan'ın devlet memuruna tokat attığı anları sosyal medya hesabından paylaşmış ve "Bu ne rezalet!? Bir muhafaza memurunu mükellefin önünde nasıl tokat atıp küfredebilir bir müdür? Mesleğin ağırlığını özümsemiş onurlu insanlar yapmalı bu işi" ifadelerini kullanmıştı. Tepki çeken görüntülerin gündem olmasının ardından soruşturma başlatılmıştı.

SENDİKA DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Gümrük Çalışanları Sendikası ise görüntülerle ilgili, "Sayın Bölge Müdürü, gördüğümüz bu video çok onur kırıcı. GÜM-SEN Gümrük çalışanları sendikası olarak bu konuyu asla görmezden gelmeyeceğiz. Bilginiz olsun. Burası muz cumhuriyeti değil. O tokat attığınız pırıl pırıl bu ülkenin üniversite mezunu gencidir" açıklamasını yapmıştı.

YORUMLAR
500
Davutoğlu'nun önerisi krize neden olmuştu! Babacan ve Akşener'in vetosunun ardından Kılıçdaroğlu da vazgeçti Davutoğlu'nun önerisi krize neden olmuştu! Babacan ve Akşener'in vetosunun ardından Kılıçdaroğlu da vazgeçti Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuğa istismar olayı üzerinden muhalefete yüklendi: Bunların derdi tepki koymak değil Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuğa istismar olayı üzerinden muhalefete yüklendi: Bunların derdi tepki koymak değil

Cumhuriyet Halk Partisi, Osman Erdoğan, Mahir Polat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li vekilin paylaştığı görüntülerle gündem olmuştu! Memura tokat atan gümrük bölge müdür vekili görevden alındı - Son Dakika


Son Dakika
06:42 CHP'li vekilin paylaştığı görüntülerle gündem olmuştu! Memura tokat atan gümrük bölge müdür vekili görevden alındı
00:50 Cristiano Ronaldo'dan transferi sonrası ilk sözler: Takımın vizyonu oldukça ilham verici ve etkileyici
00:26 Cristiano Ronaldo resmi imzayı attı! Futbol tarihinin en çok kazananı olacak
00:19 Yılın son günü araç sahiplerini üzen haber! Benzine zam geldi
23:46 Aydın Nazilli'de çıkan yangında anne-kız birlikte can verdi
23:31 CHP'li Özgür Özel'den 6'lı masada anlaşmazlık iddialarını kuvvetlendiren açıklama: Türbülans halindeyiz
23:23 Darp ettikleri genci silahla vuramayınca bıçakladılar
23:01 TÜRK-İŞ aralık ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı
22:42 Cristiano Ronaldo yeni takımına imza atıyor! Servet kazanacak
21:56 İran'dan İsrail'e tehdit: En küçük hatada yok ederiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2022 07:17:14. #1.12#
SON DAKİKA: CHP'li vekilin paylaştığı görüntülerle gündem olmuştu! Memura tokat atan gümrük bölge müdür vekili görevden alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement