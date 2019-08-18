Son Dakika Haberleri: CHP'li vekil önce kayınpederini sonra kayınvalidesini kaybetti
Son Dakika Güncel Haber

CHP'li vekil önce kayınpederini sonra kayınvalidesini kaybetti

23 dakika önce

Cumhuriyet Halk Partisi Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu'nun kayınvalidesi Nuran Hancıoğlu son yolculuğuna uğurladı.

CHP'li vekil önce kayınpederini sonra kayınvalidesini kaybetti, System.String[]
Cumhuriyet Halk Partisi Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu'nun kayınvalidesi Nuran Hancıoğlu son yolculuğuna uğurladı. CHP 27. Dönem Milletvekili Neslihan Hancıoğlu'nın kayınvalidesi Nuran Hancıoğlu uzun süredir yakalandığı hastalığa yenik düşerek vefat etti.

CHP 27. Dönem Milletvekili Neslihan Hancıoğlu'nın kayınvalidesi Nuran Hancıoğlu'nun cenazesi Ordu'nun Ünye ilçesi Ünye Büyük Camisi'nde öğle namazının kılınmasının ardından Fatsa ilçesi Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazede konuşan CHP Milletvekili Neslihan Hancıoğlu," Üç gün öncede kayınpederim vefat etti. Kayınvalidem 2 aydır hastanede tedavi görüyordu. Kayınvalidemin iki oğlu bir kızı vardı" dedi.

Cenazeye ayrıca CHP Samsun Örgütlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Şükrü Kumbasar, Atakum Belediye Başkan Vekili Ayhan Ayvaz, CHP Atakum İlçe Başkanı Ali İzzet Kavtelek, CHP Canik İlçe Başkanı Bülent Kutbay, CHP Canik İlçe Başkanı Vahit Perçin, İYİ Parti Atakum İlçe Teşkilatı Atakum Belediye Meclis Üyeleri, CHP İl ve İlçe yöneticileri katıldı. - ORDU
Cumhuriyet Halk Partisi, Neslihan Hancıoğlu, Milletvekili, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 02:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'den, Kılıçdaroğlu'nun Doğu Akdeniz çıkışına tepki: Bu ölçekte bilgisizlik CHP adına da kabul edilemez
Fazıl Say, Kaz Dağları için konser verdi! Binlerce insan bölgeye akın etti Kadın kuaförü, 14 yaşındaki kız çocuğuna farklı tarihlerde 3 kez istismarda bulundu Milas'ta yangın büyüyor! 6 helikopter müdahale ediyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.8.2019 14:42:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CHP'li vekil önce kayınpederini sonra kayınvalidesini kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]