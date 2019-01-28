CHP'li Vekil Pm'deki Görevinden İstifa Etti
1 saat önce
CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç (PM), İzmir'den gösterilecek kimi adaylara tepki göstererek, PM'deki görevinden istifa etti.
CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç
(PM), İzmir'den gösterilecek kimi adaylara tepki göstererek, PM'deki görevinden istifa etti.
CHP PM'de sabaha kadar devam eden belediye başkan adayları
mesaisi, sıcak anlar yaşandı. PM'de yer alan ve aynı zamanda TBMM Kamu İktisadi Komisyonu (KİT) üyesi olan CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, aday listesine tepi göstererek Parti Meclisi üyeliğinden istifa ettiği öğrenildi.
İZMİR,
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:36 Kaynak: DHA
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