Son Dakika Haberleri: CHP'li Vekil Sancar, "Aydın'da Su, Denizli'den Daha Ucuz"

CHP'li Vekil Sancar, "Aydın'da Su, Denizli'den Daha Ucuz"

22 dakika önce

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun Umurlu'daki seçim ofisinin açılışına katılan CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, Aydın'daki su fiyatlarının Denizli'den ucuz olduğunu belirtti.

CHP'li Vekil Sancar,
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun Umurlu'daki seçim ofisinin açılışına katılan CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, Aydın'daki su fiyatlarının Denizli'den ucuz olduğunu belirtti.

Umurlu'daki seçim ofisinin açılışında konuşan CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun hizmetlerinin Türkiye'de ses getirdiğini ifade ederek, " Siyaset aslında bir hizmet yarışıdır, bir sevgi yarışıdır. Sadece betona dokunan değil, biraz evvel yolda da gördüğüm gibi yüreklere dokunan, gönüllere dokunan bir belediye başkanımız var" dedi.

Su ücretlerine de değinen Sancar, kendi evinden getirdiği su faturasını vatandaşlara göstererek "Denizli'de suyun tonu 5 lira 50 kuruş ama Aydın'da suyun tonu 4 lira 90 kuruşa bile gelmiyor. Yani Aydın'da su Denizli'den daha ucuz" diyerek su ücretleri konusunda Denizli mi pahalı Aydın mı tartışmalarına son noktayı koydu.

Aydın ve Denizli'de inşa edilen otogarları da karşılaştıran vekil, Denizli'de inşa edilen otogarın 5.5 dönüm alana yapıldığını ve maliyetinin 129 milyon lira olduğunu oysa Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin inşa ettiği ve içinde 800 kişilik düğün salonunun da yer aldığı Aydın otogarının 25 dönüm alana inşa edildiğini ve sadece 24 milyon liraya yani altıda birine mal olduğunu söyleyerek Özlem Çerçioğlu'nu tebrik etti. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 05:44 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sahte Fatura Ödeme Merkezlerine Dikkat! Paranız Boşa Gidebilir Uyuşturucu Çetesi Çökertildi! Aralarında Bir de Muhbir Polis Var

CHP'den Bir İstifa Daha! Eski Belediye Başkanı DSP'nin Ankara Adayı Olacak Bor Madeninden Üretilen Boron'un Satışı Beklentileri Aştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 18:06:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CHP'li Vekil Sancar, "Aydın'da Su, Denizli'den Daha Ucuz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]