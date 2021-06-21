Üye Girişi
CHP'li vekilden olay olan iddia: Tarım Kredi Genel Müdürü 11, yardımcısı 5 maaş alıyor - Son Dakika

CHP'li vekilden olay olan iddia: Tarım Kredi Genel Müdürü 11, yardımcısı 5 maaş alıyor

21.06.2021 10:32

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın, Meclis gündemine taşıdığı iddia bomba etkisi yarattı. Arık'ın iddiasına göre, eski AK Parti Milletvekili olan ve şu an Tarım ve Kredi Kooperatifleri Birliği Genel Müdürlüğü görevini yürüten Fahrettin Poyraz 11 maaş alıyor. Önceden Poyraz'ın danışmanlığını yapan şimdi ise yardımcısı olan Davut Arpa ise 5 ayrı kamu kuruluşundan maaş alıyor.

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve yardımcısının maaşlarını Meclis gündemine taşıdı.

Arık, "En ballı maaş alanlar AK Parti Bilecik eski Milletvekili ve halen Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz ile onun danışmanlığını yaparken, Genel Müdür Yardımcılığı'na getirdiği AK Parti eski Gençlik Kolları Başkanı Davut Arpa'dır. 5-10 yerden maaş, huzur hakkı ödeneği alanlar çiftçinin halinden ne anlar" dedi.

11 MAAŞLI GENEL MÜDÜR

CHP milletvekili Arık, 5 maaşlı genel müdür yardımcısı, 11 maaşlı genel müdür iddiasını şöyle açıkladı: "AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner, bozuk saat misali arada bir doğruları söyler ve sonra da çark eder. Metiner, AK Parti Bilecik eski Milletvekili olan ve halen Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü görevini yürüten Fahrettin Poyraz'ın nerelerden maaş aldığını açıkladı. Nasıl bir baskı altında kaldıysa sonra Twitter hesabını kapattı. İlgili genel müdür de bu twiti yalanlandı"

AK Parti eski milletvekili olarak da emekli maaşı da olan Poyraz'ın bir koltuğuna 10 karpuz sığdırdığını dile getiren CHP'li Arık, "Poyraz, genel müdürlük dahil 10 yerde de yönetim kurulu başkanlığı yapıyor. Bu 10 yerden de yönetim kurulu başkanlığı maaşı alıyor. Bu kadar yerden maaş alan kişi, Türkiye'de tarım ve hayvancılığın sorununu çözebilir mi? Çiftçi Tarım Kredi Kooperatifleri'ne gırtlağına kadar borçlanmışken, traktörünü satarken, bu sorunları çözmesi gereken kişinin 10 yerden maaş alması, yönetim kurulu başkanı olması vicdani midir, ahlaki midir" ifadelerini kullandı.

CHP'li vekilden bomba iddia: Tarım Kredi Genel Müdürü 11, yardımcısı 5 maaş alıyor
Çetin Arık

"MİLLETİMİZE HAVALE EDİYORUM"

Tarım Kredi Kooperatifleri'nin nasıl bir arpalık olduğunu gösteren en güzel örneklerden birisinin de Genel Müdür Yardımcısı Davut Arpa'nın durumu olduğunu ifade eden Arkı, "Davut Arpa, Bilecik AK Parti Gençlik Kolları'nda görevliyken, o dönem Bilecik Milletvekili olan Fahrettin Poyraz'ın danışmanlığını yaptı. Poyraz, genel müdürlüğe getirilince, danışmanı Davut Arpa'nın da Tarım Kredi Kooperatifleri'ne Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasını sağladı. Genel müdür yardımcılığıyla da yetinilmemiş, toplam 4 yerde yönetim kurulunda da görevlendirilmiş. Çiftçimiz açken, esnafımız açken, evine ekmek götüremezken, bu kişilerin bir değil, iki değil, 3 değil 5-10 maaş almasının ne kadar vicdani, ne kadar ahlaki olduğunu milletimizin vicdanına soruyor ve onlara havale ediyorum." dedi.

CHP'li vekilden bomba iddia: Tarım Kredi Genel Müdürü 11, yardımcısı 5 maaş alıyor
Fahrettin Poyraz

FAHRETTİN POYRAZ'IN MAAŞ ALDIĞI YERLER

Dr. Fahrettin Poyraz,22, 23 ve 24'üncü dönem AK Parti Bilecik Milletvekili olarak görev yaptı. 24'üncü dönemde Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Başkanlığı görevini de yürüttü. Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, Poyraz'ın maaş aldığı yerler şöyle:

1-Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü

2- GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı

3-Tarım Kredi Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı (TAREKSAV) Yönetim Kurulu Başkanı

4- Tarım Kredi Holding Yönetim Kurulu Başkanı

5- Bereket Tekaful Yönetim Kurulu Başkanı

6- Bereket Emeklilik Yönetim Kurulu Başkanı

7- Bereket Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı

8- GÜBRETAŞ Maden A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

9-Tarım Kredi Sera A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

10- Tarım Kredi ve Kooperatifleri ve Birlikleri Sosyal Yardım Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı

11- AK Parti eski milletvekili olarak emeklilik maaşı alıyor.

CHP'li vekilden bomba iddia: Tarım Kredi Genel Müdürü 11, yardımcısı 5 maaş alıyor
Davut Arpa

DAVUT ARPA'NIN GÖREV ALDIĞI KURULUŞLAR

AK Parti Bilecik eski Gençlik Kolları Başkanı Davut Arpa, 2012-2017 yılları arasında TBMM'de 24, 25 ve 26. dönemlerde milletvekili danışmanı olarak görev yaptı. 2017 yılında Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nde Genel Müdür Danışmanlığı görevini yürüttü. Arpa, bu kurumda 2018 yılında İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı görevine getirildi. 2018-2020 yılları arasında İnsan Kaynakları Daire Başkanı olarak görev yapan Arpa, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu'nun 23.02.2021 tarihli kararı ile Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

1- Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdür Yardımcısı

2- Tarım Kredi Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı (TAREKSAV) Yönetim Kurulu Üyesi

3- Tarım Kredi Holding Yönetim Kurulu Üyesi

4- Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Sosyal Yardım Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi

5- Tarım Kredi Birlik Yönetim Kurulu Başkanı.

CHP'li vekilden olay olan iddia: Tarım Kredi Genel Müdürü 11, yardımcısı 5 maaş alıyor

Cumhuriyet Halk Partisi, Kredi, Tarım, Arpa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi CHP'li vekilden olay olan iddia: Tarım Kredi Genel Müdürü 11, yardımcısı 5 maaş alıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (1)
  • Aydın Gökmen: Allaha versinler hesabını tatlı yemenin elbet bir hesabı olur elbet benim bir tlm varsa zehir zıkkım olsun helal etmiyorum Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500

Son Dakika

A Milli Takım otobüsünde cama 'Fenerbahçe düşmanı Şenol Güneş' kağıdı yapıştırıldı 11:12 A Milli Takım otobüsünde cama 'Fenerbahçe düşmanı Şenol Güneş' kağıdı yapıştırıldı Son Dakika: Ataşehir'de Sibel Koçan'ın öldürüldüğü 3.3 milyon TL'lik gaspla ilgili 13 kişi gözaltına alındı 11:05 Son Dakika: Ataşehir'de Sibel Koçan'ın öldürüldüğü 3.3 milyon TL'lik gaspla ilgili 13 kişi gözaltına alındı Dolar tarihi zirveye koşuyor! 8,75'ten işlem görüyor 10:59 Dolar tarihi zirveye koşuyor! 8,75'ten işlem görüyor
Şanlıurfa'da acı içinde havlayan köpeği 7'nci kattan aşağı attılar 10:40 Şanlıurfa'da acı içinde havlayan köpeği 7'nci kattan aşağı attılar İngiliz basını, Milli Takım'ın EURO 2020 performansını ti'ye aldı 10:22 İngiliz basını, Milli Takım'ın EURO 2020 performansını ti'ye aldı Ortak oldular! Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ kendi şaraplarını üretecek 09:56 Ortak oldular! Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ kendi şaraplarını üretecek
Esenyurt Polis Merkezi'nde yaşanan şüpheli ölümde, güvenlik amiri Birol Yıldırım'ın son görüntüleri ortaya çıktı 09:48 Esenyurt Polis Merkezi'nde yaşanan şüpheli ölümde, güvenlik amiri Birol Yıldırım'ın son görüntüleri ortaya çıktı Kabine, iki kritik gündemle bir araya geliyor: Pazar günü kısıtlaması ve maske şartı kaldırılacak mı? 08:20 Kabine, iki kritik gündemle bir araya geliyor: Pazar günü kısıtlaması ve maske şartı kaldırılacak mı?

Son Dakika Haberleri
11:11 A Milli Takım otobüsünde cama 'Fenerbahçe düşmanı Şenol Güneş' kağıdı yapıştırıldı
11:09 Son Dakika! Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılmasına yönelik iddianameyi resmen kabul etti
11:04 Son Dakika: Ataşehir'de Sibel Koçan'ın öldürüldüğü 3.3 milyon TL'lik gaspla ilgili 13 kişi gözaltına alındı
10:58 Dolar tarihi zirveye koşuyor! 8,75'ten işlem görüyor
10:44 Beşiktaş Yönetimi, Sergen Yalçın'a 35 milyon TL teklif etti
10:40 Şanlıurfa'da acı içinde havlayan köpeği 7'nci kattan aşağı attılar
10:32 CHP'li vekilden olay olan iddia: Tarım Kredi Genel Müdürü 11, yardımcısı 5 maaş alıyor
10:31 İlginç ayrıntı! Kıraç'ın klibindeki her Kıraç için Milli Takım 1 gol yedi
10:21 İngiliz basını, Milli Takım'ın EURO 2020 performansını ti'ye aldı
10:20 Türkiye Eurovision'a katılmak için ilk görüşmeleri başlattı
Bu da enişte-kayınço vurgunu! Ankaway ile yüzlerce kişiyi dolandırdılar Bu da enişte-kayınço vurgunu! Ankaway ile yüzlerce kişiyi dolandırdılar         
11:14
Son Dakika! Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılmasına yönelik iddianameyi resmen kabul etti Son Dakika! Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılmasına yönelik iddianameyi resmen kabul etti         
11:10
ABD Donanması, savaş gemisi patlayıcı testinde 3.9 büyüklüğünde deprem yarattı ABD Donanması, savaş gemisi patlayıcı testinde 3.9 büyüklüğünde deprem yarattı         
10:59
Beşiktaş Yönetimi, Sergen Yalçın'a 35 milyon TL teklif etti Beşiktaş Yönetimi, Sergen Yalçın'a 35 milyon TL teklif etti         
10:44
İlginç ayrıntı! Kıraç'ın klibindeki her Kıraç için Milli Takım 1 gol yedi İlginç ayrıntı! Kıraç'ın klibindeki her Kıraç için Milli Takım 1 gol yedi         
10:32
Türkiye Eurovision'a katılmak için ilk görüşmeleri başlattı Türkiye Eurovision'a katılmak için ilk görüşmeleri başlattı         
10:20
Milli Takım'da iki futbolcu birbirine girdi Milli Takım'da iki futbolcu birbirine girdi         
09:50
Sezgin Baran Korkmaz'ın, Avusturya'da tutuklanmadan önce Deniz Zeyrek'i aradığı ortaya çıktı Sezgin Baran Korkmaz'ın, Avusturya'da tutuklanmadan önce Deniz Zeyrek'i aradığı ortaya çıktı         
08:40
Oğlu sandığı çocuk amcası çıktı! Sevgilisi, büyükbabasıyla cinsel ilişki yaşıyormuş Oğlu sandığı çocuk amcası çıktı! Sevgilisi, büyükbabasıyla cinsel ilişki yaşıyormuş         
08:16
Merih Demiral, TRT spikeri Ersin Düzen'e tepki gösterdi: Kötü günde de gelir konuşurum Merih Demiral, TRT spikeri Ersin Düzen'e tepki gösterdi: Kötü günde de gelir konuşurum         
08:08
Hande Ataizi, 21 yaş küçük sevgilisiyle havuzdaki eğlenceli anlarını paylaştı Hande Ataizi, 21 yaş küçük sevgilisiyle havuzdaki eğlenceli anlarını paylaştı         
07:53
Sedat Peker 10. videosunu yayınladı! Hakkındaki 'cezaevinde' iddialarına yanıt verdi Sedat Peker 10. videosunu yayınladı! Hakkındaki 'cezaevinde' iddialarına yanıt verdi         
07:51
Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulundu! Kapıda Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulundu! Kapıda "Bomba var, yaklaşmayın" notu asılıydı         
07:33
Akrabalar arasında arazi sulaması yüzünden çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı Akrabalar arasında arazi sulaması yüzünden çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı         
17:51
Avrupa basını, iç çamaşırı giymeyen spor sunucusuna sansür uyguladı Avrupa basını, iç çamaşırı giymeyen spor sunucusuna sansür uyguladı         
17:29
Dağa çıktıktan sonra haber alınamayan yaşlı adamı arayan ekipler, paramparça olmuş bir cesetle karşılaştı Dağa çıktıktan sonra haber alınamayan yaşlı adamı arayan ekipler, paramparça olmuş bir cesetle karşılaştı         
15:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2021 11:23:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP'li vekilden olay olan iddia: Tarım Kredi Genel Müdürü 11, yardımcısı 5 maaş alıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement