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CHP'li vekilden Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili bomba iddia: İstediği kişinin WhatsApp yazışmalarını görebiliyordu - Son Dakika

CHP'li vekilden Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili bomba iddia: İstediği kişinin WhatsApp yazışmalarını görebiliyordu

30.06.2021 11:57
CHP'li vekilden Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili bomba iddia: İstediği kişinin WhatsApp yazışmalarını görebiliyordu, System.String[]

ABD'nin talebiyle Avusturya'da yakalanan Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili iddialar kamuoyunda geniş yer bulmaya devam ediyor. CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, bir iş insanı arkadaşının tanıklığına dayandırarak; Korkmaz'ın, cep telefonundaki bir yazılımla istediği kişinin son WhatsApp yazışmalarını görebildiğini öne sürdü. Berberoğlu canlı yayında anlattığı bilgiye isyan ederek "Birtakım çetelerin elinde bizim bilgilerimiz nasıl gezer ya?" ifadelerini kullandı.

Avusturya'da tutuklu SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili iddialar gündeme damga vurmaya devam ediyor. KRT TV'de Gürkan Hacır'ın sunduğu Şimdiki Zaman programına katılan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Gazeteci Barış Yarkadaş, canlı yayında, Sedat Peker'in, "Cihan Ekşioğlu, İsrail'den 3 milyon dolara aldığı, Twitter ve WhatsApp görüşmelerini takip edebilen yazılımı Türkiye'ye 50 milyon dolara sattığı" iddiasını hatırlattı.

Bu hatırlatma üzerine araya giren Enis Berberoğlu, bir iş insanı arkadaşının tanıklığına dayandırarak, Sezgin Baran Korkmaz'ın, cep telefonundaki bir yazılımla istediği kişinin son WhatsApp yazışmalarını görebildiğini söyledi:

"GÖRÜŞMEDEN SONRA DEHŞET İÇİNDEYDİ"

"Bundan 8-9 ay önce Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili haberler çıkmaya başladığında çok inandığım ve çok güvendiğim bir iş adamı arkadaşım Sezgin Baran Korkmaz'ı tanıdığını söyledi. Ben de 'Git bir sor bakalım bu adama, parasına çökmeye çalışanlar var, içeri atmayı isteyenler var, ABD'den gelen paralar kadar emanet edenler var. Bir konuş bakalım neymiş. Sen de bana söylersin' dedim. Gitti geldi dehşet içindeydi! Samimi söylüyorum ben bu adamı 30 yıldır tanırım, SBK'yla yaptığı görüşmeden sonra tırsmıştı.

'Ne oldu kardeşim?' dedim. Dedi ki: Enis garip bir şeyler dönüyor. Adam benimle daha ikinci üçüncü oturmasında bu konular gündeme gelince 'Bana bir şey olmaz' dedi. Ya nasıl olmaz? Bunlar bunlar konuşuluyor…

CHP'li vekilden Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili bomba iddia: İstediği kişinin WhatsApp yazışmalarını görebiliyordu
CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu.

"SADECE NUMARA GİREREK GÖRMÜŞ"

Üsteleyince çıkartmış cebindeki telefonu. 'Numaran kaç senin?' demiş. Almış, son yaptığı WhatsApp konuşmalarını göstermiş! Tekrar ediyorum sadece numara girerek benim arkadaşımın WhatsApp'tan yaptığı son görüşmeleri takip edebildiğini göstermiş Sezgin Baran Korkmaz.

Ben o adama inandığım için bunu burada anlatma gereği hissediyorum. Ama niye bu saate kadar anlatmadın dersen. Sendeki (Barış Yarkadaş'ın anlattığı) gibi bilgi yoktu bende. Yani bu ekibin teknik dinleme, teknik takip program üzerine çalıştığını bilseydim o işin üzerine o saatte giderdim. Birtakım çetelerin elinde bizim bilgilerimiz nasıl gezer ya?"

CHP'li vekilden Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili bomba iddia: İstediği kişinin WhatsApp yazışmalarını görebiliyordu

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Son Dakika Güncel CHP'li vekilden Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili bomba iddia: İstediği kişinin WhatsApp yazışmalarını görebiliyordu - Son Dakika


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