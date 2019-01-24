Son Dakika Haberleri: CHP'li Vekilden Uğur Mumcu İletişim Fakültesi İçin Kanun Teklifi

CHP'li Vekilden Uğur Mumcu İletişim Fakültesi İçin Kanun Teklifi

2 saat önce

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde gazeteci- yazar Uğur Mumcu'nun isminin verileceği bir iletişim fakültesi kurulması için yasa teklifi verdi.

CHP'li Vekilden Uğur Mumcu İletişim Fakültesi İçin Kanun Teklifi, System.String[]
CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde gazeteci- yazar Uğur Mumcu'nun isminin verileceği bir iletişim fakültesi kurulması için yasa teklifi verdi.

CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, 24 Ocak 1993'te bombalı suikaste kurban giden Uğur Mumcu'nun adının verileceği bir iletişim fakültesi kurulması için yasa teklifi hazırladı. TBMM Başkanlığı'na sunduğu yasa teklifinin gerekçesinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin 20 fakülte, 4 enstitü, 3 yüksekokul, 16 meslek yüksekokulu, 47 araştırma ve uygulama merkezi ile hizmet veren bir üniversite olduğuna dikkat çeken Alban, iletişim fakültesi kurulmasının bölgenin yazılı, görsel ve internet medyasına da katkı sunacağını kaydetti. Alban, Mumcu'nun yıllar önce yazdıklarını okuyan yeni kuşakların, gazeteciliğin nasıl yapılması gerektiğini öğrenebileceğini ifade etti.

- Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:06 Kaynak: DHA

Muğla, Uğur Mumcu, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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