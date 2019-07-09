Son Dakika Haberleri: CHP'li vekile 'hakaret' davasında üniversiteliye beraat
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CHP'li vekile 'hakaret' davasında üniversiteliye beraat

1 saat önce

CHP Kayseri Gençlik Kolları üyesi olan üniversite öğrencisi Seçkin A., CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık'a hakaret ettiği suçlamasıyla tutuksuz yargılandığı davada beraat etti.

CHP'li vekile 'hakaret' davasında üniversiteliye beraat, System.String[]
Cumhuriyet Halk Partisi, Çetin Arık, Kayseri, Güncel
CHP Kayseri Gençlik Kolları üyesi olan üniversite öğrencisi Seçkin A., CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık'a hakaret ettiği suçlamasıyla tutuksuz yargılandığı davada beraat etti.
Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Seçkin A. ile avukatı Emre Ayan katıldı. Önceki duruşmalarda, CHP'li Çetin Arık'ı kurultay sürecinde imzasını geri çektiği gerekçesiyle sosyal medyadan eleştirdiğini; ancak hakaret etmediğini öne süren sanık Seçkin A., savunmasını tekrarladı. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Seçkin A.'nın beraatine karar verdi.


- Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 05:38 Kaynak: DHA
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