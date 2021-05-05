CHP'li vekilin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "vatana ihanet" sözlerine siyasilerden tepki yağdı - Son Dakika

CHP'li vekilin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "vatana ihanet" sözlerine siyasilerden tepki yağdı

05.05.2021 07:22
CHP'li vekilin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik

CHP İstanbul milletvekili Aykut Erdoğdu'nun Twitter'da "Sizi seçimle indirdikten sonra vatana ihanetten yargılanmanız için bütün gücümle çalışacağım" paylaşımı siyasileri ayağa kaldırdı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'dan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'a kadar birçok isim söz konusu ifadelere karşı tepkilerini gösterdi.

Dün Twitter hesabından bir paylaşım yapan CHP İstanbul milletvekili Aykut Erdoğdu, siyasi gündemin odağı oldu. Erdoğdu'nun"Sayın Erdoğan, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da sizi seçimle indirdikten sonra Vatana İhanetten yargılanmanız için bütün gücümle çalışacağım… Yargılanmaya başladığınız günde savunma hakkınız engellenmesin ve hukuk içinde yargılanın diye mahkeme salonunda olacağım…" ifadelerine yer vermesi birçok isim tarafından tepkiyle karşılandı.

"YİNE YASSIADA ZİHNİYETİ HORTLAMIŞ"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun açıklamalarına tepki göstererek, "Yine Yassıada zihniyeti hortlamış. Cumhurbaşkanımızı 'vatana ihanetten yargılamak'tan bahseden seviyesizlik aynı Yassıada zihniyeti gibi kendini ifade etmiş. Şehit Başbakanımız Menderes'in katillerinin diliyle konuşmaya devam ediyorlar. Devlet teşkilatını suç örgütü olarak nitelendirip devletin başı olan Cumhurbaşkanlığı makamını örgüt lideri olarak nitelendirmek Türkiye'nin FETÖ'den tanıdığı bir dildir. Menderes'in katillerinden FETÖ'ye kadar hepsi aynı millet düşmanı dili kullandılar.

"AYNI SEVİYESİZ DİLİ CHP'Lİ SİYASETÇİ KULLANIYOR"

Şimdi aynı seviyesiz dili, CHP'li bir siyasetçinin devraldığını ve aynı ifadeleri tekrarladığını görüyoruz. Cumhurbaşkanımızı yargılamaktan bahsedenlerin katliamcı niyetini biliyoruz. Milletimiz bunlara her zaman cevabını verdi. Ve vermeye devam ediyor. Kendisine siyasi şantajda bulunulduğunu iddia eden bu seviyesiz siyasetçi, iddiasını ispat etmek için mahkemeye gidip şikayetçi olmuyor. Bunun yerine Cumhurbaşkanlığı makamını Yassıada katillerinin diliyle hedef alıyor.

Allah bir daha Yassıada katillerine fırsat vermesin. Biz bu zihniyete karşı demokrasi ve namus nöbetimizi ömrümüzün son nefesine kadar sürdüreceğiz. Milletimiz var olsun."

"HALA AKILLANMAMIŞLAR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Hamza Dağ da CHP'li vekilin sözlerine tepki gösterdi. Dağ açıklamasında, ''Ateş olsa cirmi kadar yer yakacak olan sözde siyasetçilerin Cumhurbaşkanımızı yargılama tehditlerine pabuç bırakacak değiliz. Daha önce de iktidarımızı TRT'den canlı olarak yargılayacaklarını söylemişlerdi. 27 Mayıs zihniyetinin devri sabık yaratma hayalleri hâlâ çok diri. Bu zihniyete 15 Temmuz gecesi haddini bildirmiştik ancak belli ki hâlâ akıllanmamışlar. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hukuku bu milletin hukukudur ve biz, liderimizin de milletimizin de hukukunu asla çiğnetmeyiz.19 yıldır yapılan her seçimde milletimiz tercihini Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'den yana kullanmıştır. Biz devlet yönetmeyi de millete hizmet etmeyi de hepinizden iyi biliriz.Pandeminin zor şartlarından istifade ederek yaptığınız çamur siyasetini ise milletimiz gayet iyi görüyor.Allah'ın izni ile 2023 seçimlerinde zafer yeniden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN'ın ve Cumhur İttifakı'nın olacaktır.'' ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANIMIZ SİZİN AHLAKSIZ TEHDİTLERİNİZE PRİM VERMEZ"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Yıllardır yaptıkları tek şey, aziz milletimizin temsilcilerini idam sehpasıyla tehdit etmek olan zihniyetin mensubu olan bir siyasetçi bugün, Cumhurbaşkanımıza, yol arkadaşlarına ve devletimize hizmet eden bürokratlarımıza hezeyan dolu ifadelerle saldırmış. Siyasi hayatı boyunca aziz milletimize hizmetkâr olmayı kendine şiar edinen, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkaran, ekonomiden eğitime, sağlıktan tarıma kadar her alanda ülkemize çağ atlatan Recep Tayyip Erdoğan, sizin hadsiz ve ahlaksız tehditlerinize prim vermez.

"HAKİKATİ HER DUYDUĞUNUZDA ŞİRAZENİZ BİRAZ DAHA KAYNIYOR"

Recep Tayyip Erdoğan, yıllardır sizin tehditlerinize ve engellemelerinize rağmen aziz milletimizin desteğiyle memleketimize hizmet etmektedir. Aziz milletimiz bu zihniyete hiçbir zaman destur vermediği için aslında sayın Cumhurbaşkanımız üzerinden milletimizi tehdit ediyorlar. Yıllardan beri söylediğiniz her söz, attığınız her iftira, uydurduğunuz her yalan, yaratmaya çalıştığınız her "sahte mağduriyet" belli bir planın parçası. Hakikat yüzünüze her çarptığında daha da hırçınlaşıyorsunuz. Hakikati her duyduğunuzda şirazeniz biraz daha kayıyor.

"MİLLETİMİZ KENDİSİNE HİZMET EDEN EVLATLARINI BAĞRINA BASACAKTIR"

Millete hizmet yolculuğuna "kefeniyle" çıktığını her fırsatta söyleyen bir lideri idam sehpasıyla, devletimize hizmet eden kamu görevlilerimizi ise yüce divanla tehdit etmek ve devlet organizasyonunu bir çeteye benzetmek gerçekte neye hizmet ettiğinizi apaçık göstermektedir.

Aziz milletimiz kendisine hizmet eden evlatlarını dün olduğu gibi bugün ve yarın da bağrına basacaktır. Milletin öz evlatları da sizin tüm ahlaksız tehditlerinize, yalanlarınıza, iftiralarınıza ve 5. kol faaliyetlerinize rağmen milletimize hizmet etmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

CHP'li vekilin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik vatana ihanet sözlerine siyasilerden tepki yağdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aykut Erdoğdu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li vekilin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik 'vatana ihanet' sözlerine siyasilerden tepki yağdı - Son Dakika


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