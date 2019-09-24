CHP'li vekillerden KAYSO'ya ziyaret

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılıç, Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, Antalya Milletvekili Refet Zeybek, CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer ve beraberindeki heyet, Kayseri Sanayi Odası'nı (KAYSO) ziyaret etti.

KAYSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, CHP heyetini Kayseri Sanayi Odası'nda ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirten KAYSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdullah Oğuzbaş, misafirlere Kayseri sanayisi ve oda çalışmaları hakkında bilgi verdi.

KAYSO olarak firmalardaki verimlilik artışını sağlamak ve ihracatçı sayısını artırmak üzere çalışma yürüttüklerini aktaran Oğuzbaş, şunları kaydetti:

"ORAN Kalkınma Ajansı desteği ile 'Yalın İmalat Süreç Danışmanlığı Projesi' hazırladık. Odamızda Verimlilik Destek Ofisi kuruyoruz. Proje kapsamında 50 firmamıza 5 ay süreyle danışmanlık hizmeti vereceğiz. Mevcuttaki işletmelerin yalın üretim tekniklerini kullanarak süreçlerini iyileştirmelerine ve dünya ile rekabet edebilmelerine olanak sağlayacak 2 milyon lira hibe destekli 'Model Fabrika' kuruyoruz. Yine ORAN, KOSGEB, Teknopar ve İŞKUR gibi kurumlarımızdan oluşan 13 uzmanın katılımı ile Proje Destek Ofisi kurduk. Burada sanayicilerimize hizmet veriyoruz. Bunun yanı sıra odamızda ihracat destek ofisi kurduk. Burada hiç ihracat yapmayan firmalarımıza eğitim veriyoruz."

CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer de Genel Başkanlarının talimatı ile kurumları ziyaret ettiklerini belirterek, "Sohbet etmeye geldik. Varsa öneri ve eleştirileriniz onları dinlemeye geldik. Kayseri için birlikte neler yapabiliriz, onu değerlendirmeye geldik. Kabulünüzden dolayı teşekkür ediyoruz." ifadelerini kulladı.