CHP'li Veli Ağbaba'dan özelleştirme kapsamı dışına çıkarılan 15 şeker fabrikasına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, TÜRKŞEKER bünyesindeki 15 şeker fabrikasının özelleştirme kapsamından çıkarılacağı yönündeki gelişmeleri memnuniyetle karşıladıklarını belirterek "Fabrikaların kendi yapıları ile üretime devam ettirilmesi, modernleştirilmesi ve işçi sayısının artırılarak daha fazla üretim yapmalarını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Ağbaba, yazılı açıklamasında, 2000'den bu yana özelleştirme kapsamında bulunan ve bugüne kadar özelleştirmeyen 15 şeker fabrikasının bu kapsamdan çıkarılması yönünde adımlar atıldığını belirtti. Bu adımları olumlu bulduklarını vurgulayan Ağbaba, "21 yıldır devam eden inatlaşmanın son bulmasını sevindirici" olarak değerlendirdi.

Şeker fabrikalarının bulundukları bölgelerde geçmişte kültürel ve sosyal hayat için önemli katkıları olduğunu, binlerce kişiye istihdam sağladığını, bu fabrikalarda sadece şeker değil, başta küspe olmak üzere çeşitli yan ürünlerle tarım ve hayvancılığa katkı sunduğunu hatırlatan Ağbaba, bu nedenle fabrikaların özelleştirilmesinin birer bina ve makine satışının ötesinde derin etkilerinin olacağını belirtti.

15 fabrikanın, Varlık Fonuna devredileceği yönündeki haberlere de atıfta bulunan Ağbaba, şunları kaydetti:

"Fabrikaların kendi yapıları ile üretime devam ettirilmesi, modernleştirilmesi ve işçi sayısının artırılarak daha fazla üretim yapmalarını istiyoruz. Varlık Fonu'na geçişin, fabrikalara neler getirip neler götüreceğini bilemiyoruz. Konunun taraflarından habersiz gerçekleştirilen her adım tartışmaları beraberinde getirecektir. 21 yıldır özelleştirme kıskacında yer alan fabrikaların bu kez de Varlık Fonu elinde gelecek kaygısı yaşaması doğru değildir."