CHP'li Veli Ağbaba: "Engelli Yurttaşlarımız Şu An Açlığa Terk Edilmiş Durumda" - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada " Türkiye'de resmi enflasyon yüzde 70'e dayanırken engelli yurttaşlarımıza yapılan zamlar resmi enflasyonun nisan ayı itibariyle yüzde 43 oranında altında kalmıştır. Açlık sınırının 5 bin 300 TL'yi geçtiğini düşündüğümüzde engelli yurttaşlarımız şu an açlığa terk edilmiş durumda" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle bugün yazılı açıklama yaptı. Ağbaba'nın açıklaması şöyle:

"BİR ARPA BOYU YOL ALAMADIK"

"Her sene bu haftada engellilerin hala maaşlarını, işsizliğini konuşmak bir arpa boyu yol alamadığımızı gösterir. Çünkü en temel hususlarda bile yol alamamışız. Erişilebilirlik, engellilerin yaratıcı gücünün üretime, sanata, kültüre katkılarını konuşabilecekken, engelli teknolojilerinin gelişimini konuşmamız gerekirken hala açlık seviyesindeki engelli maaşlarını konuşuyoruz.

"ENGELLİLERİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER KALDIRILMALI"

Engellilerin en temel ihtiyaçlarından iletişim araçlarındaki vergilerin öncelikle kaldırılması gerekmektedir. Engelliler çalışma hayatında ve emeklilik sürecinde yaşadıkları sorunların ortadan kaldırılması gerekmektedir. Engelli maaşları, bakım hizmetleri ve malzeme destekleri yeterli değildir.

En çok duyduğumuz sorunlardan biri de engelli sağlık kurulu raporları konusu. Bu konuda da sorun neden kaynaklanıyor, nasıl çözülebilir bakmak gereklidir. Engellilerin erişilebilirliğinde, toplumsal yaşama eşit ve adil katılımlarının sağlanmasının önündeki engellerin de bir an önce ortadan kaldırılması gerekmektedir.

"BİR YILLIK ENGELLİ MAAŞ ARTIŞI YÜZDE 27"

Engel oranı yüzde 40-69 arası olan yurttaşlar için 2021 yılında 661,13 lira olan engelli maaşı 2022 yılında 842,81 lira oldu. Bir yıllık engelli maaş artışı yüzde 27'de kaldı. Yine engel oranı yüzde 70 ve üzeri olan yurttaşların engelli maaşı ise 2021 yılında 991,69 liraydı. 2022 yılında 1.264 lira oldu. Bu engel grubunda yer alan vatandaşlarımızın da bir yıllık maaş artışı yine yüzde 27 oranında kaldı.

Türkiye'de resmi enflasyon yüzde 70'e dayanırken engelli yurttaşlarımıza yapılan zamlar resmi enflasyonun nisan ayı itibariyle yüzde 43 oranında altında kalmıştır. Açlık sınırının 5 bin 300 TL'yi geçtiğini düşündüğümüzde engelli yurttaşlarımız şu an açlığa terk edilmiş durumda.

"İKTİDAR ENGELLİ YURTTAŞLARA İKİNCİ SINIF MUAMALESİ YAPIYOR"

Engelli yurttaşların istihdam edilmesi yasal bir haktır. Fakat ne yazık ki engelli yurttaşlarımız kendilerine tanınan bu haktan dahi yararlanamamaktadır.

Engelliler Federasyonu'nun açıklamasına göre şu an engelliler için tahsis edilmesi gereken en az 7 bin 800 kadro boş durumda. Engelliler kamu atamalarında da maalesef unutulmuş durumda. 12 bin engelli halen atama beklemektedir. İktidar engelli yurttaşların çalışma hakkını gasp ederek engelli yurttaşlarımıza adeta ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapmaktadır."