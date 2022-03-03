CHP'li Ağbaba: "Çiftçinin mazotundan vergiyi kaldıracağız" - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "İktidara geldiğimiz gün ittifak ortaklarımızla birlikte, Millet İttifakı'mızla birlikte geldiğimiz gün çiftçinin mazotundan vergiyi kaldıracağız, çiftçinin mazotundan vergi almayacağız." dedi.

Ağbaba, beraberindeki milletvekillerinden oluşan "CHP Esnaf Masası" heyetiyle geldiği Bayburt'un Saray Bahçesi Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.

Şubat ayı enflasyon rakamlarının açıklandığını, Türkiye'nin daha önce yaşamadığı bir dönemi yaşadığını savunan Ağbaba, özellikle son 6 aydan beri Türkiye'nin daha önce görmediği şeyleri gördüğünü, bunlardan birinin Türk lirasının değersizleşmesi olduğunu öne sürdü.

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine de değinen Ağbaba, yüzde 54,4 olarak açıklanan yıllık enflasyonun son 20 yılın en yüksek rakamı olduğunu ve rekor kırdığını ifade ederek "Ayrıca bu TÜİK'in makyajlanmış verileri. ENAG dediğimiz bağımsız araştırmacıların oluşturduğu enflasyon rakamı ise yüzde 123,8 olarak görünüyor. Üretici fiyat endeksi yüzde 105. Bunun anlamı şu; üretici fiyat endeksi önümüzdeki aylarda enflasyonun yükselmesine sebep olacak. Ayrıca bugün ve dün gelen zamlar da açıklanan enflasyona dahil değil." diye konuştu.

Ağbaba, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının etkilerini hep birlikte görüleceğini belirterek "Türkiye tarihi bir dönemi yaşıyor. Yanı başımızda bir savaş var. Bu savaşın etkilerini hep birlikte göreceğiz. Hiç olmadığı kadar bugün motorine, benzine zam geldi. Artık yakında 20 liraya alışmak durumundayız. Bu kadar zammın geldiği bir dönem, bu kadar zammın sık sık geldiği dönem hiç görülmedi." dedi.

Türkiye'nin borçlanmaya da devam ettiğini ileri süren Ağbaba, Ocak 2021'de 1,8 trilyon lira olan kamu borcunun şu anda 2,8 trilyon liraya yükseldiğini iddia etti.

Ağbaba sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bölge tarımın ve hayvancılığın yoğun olduğu bir bölge. Maalesef gelen zamlarla birlikte üretim yapılamaz noktaya gelmiş durumdayız. Önümüzdeki dönemde Rusya ve Ukrayna'ya bağlı olduğumuz için buğdayda, ekmek yarın 6-7 lira olursa buna kimse şaşmayacak. Yüzde 86,6'sını buğdayımızın Rusya ve Ukrayna'dan ithal ediyoruz. Bu demek şu ki eğer bu savaş devam ederse oradan ithalat yapamazsak ekmeksizlikle, açlıkla karşı karşıya kalacağımızı herkesin bilmesini isteriz. Maalesef geldiğimiz noktada Türkiye'de üretimden koparılmış bir dönemi yaşıyoruz. Eğer Bayburt'ta, Erzurum'da nüfus düşüyorsa bir problem var demektir."

Türkiye'deki verimli topraklara yeniden üretimi getireceklerine belirten Ağbaba, "Buradan söyleyelim; iktidara geldiğimiz gün ittifak ortaklarımızla birlikte, Millet İttifakı'mızla birlikte geldiğimiz gün çiftçinin mazotundan vergiyi kaldıracağız, çiftçinin mazotundan vergi almayacağız. Ayrıca çiftçimizin Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatifine olan borçlarının faizlerini de sileceğimizi buradan, Bayburt'un meydanından bütün Türkiye'ye haykırmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Ağbaba ve beraberindekiler, program kapsamında Ticaret ve Sanayi Odası, CHP, İYİ Parti ve Gelecek Partisi'nin il başkanlıkları ile esnafı ziyaret etti.