CHP'li Veli Ağbaba: "HDP'ye kapatma davasının açılması siyasidir" - Son Dakika

CHP'li Veli Ağbaba: "HDP'ye kapatma davasının açılması siyasidir"

18.03.2021 17:53
CHP'li Veli Ağbaba:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davaya ilişkin "Bu davanın açılması siyasidir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davaya ilişkin "Bu davanın açılması siyasidir" dedi.

Ağbaba, başkanlığında, milletvekilleri ve parti meclis üyelerinden oluşan CHP Esnaf Masası Heyeti, Mardin'de esnafla görüştü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Kentte bir restoranda açıklama yapan Ağbaba, bölgedeki sorunları tespit etmek ve gündeme taşımak amacıyla hafta başından başlayarak bölge illerini ziyaret ettiklerini söyledi.

Hafta sonuna kadar da gezilerine devam edeceklerini kaydeden Ağbaba, "Partimizin gündemi, Türkiye'nin gündemiyle aynı. İşsizlik, yoksulluk, esnaf. Bölgede Van'dan başladık. Bazen ilçelere gittik, bazen köylere gittik. Merkezde de hem işsizlerle hem de esnafla konuştuk." dedi.

Ziyaretlerde esnafın bitme noktasına geldiğini gördüklerini savunan Ağbaba, şöyle konuştu:

"Eskiden bu bölgedeki yardımsever esnaf, erzak dağıtırken şu anda erzaka muhtaç duruma gelmiştir. Esnafımız maalesef zor durumda. Yine Türkiye'nin ortalamasının üzerinde bir işsizlikle karşı karşıyayız. Maalesef özellikle gençlerde yüzde 50'yi aşan işsizlik var. Yakıcı ve çarpıcı. Üreticilerin durumu da aynı şekilde, büyümeyen, gittikçe bölgenin özel durumundan dolayı da sınır kapılarının kapanmasından dolayı da ve dış politikamızdan dolayı da son yıllarda küçülen bir ekonomi ile karşı karşıyayız. Türkiye'nin gündemi yoksulluk, Türkiye'nin gündemi işsizlik."

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşmesine dair TBMM'deki gelişmelere değinen Ağbaba, "Bu tarihi Türkiye unutmaz, 17 Mart'ı. Nasıl ki Enis Berberoğlu'nun tutuklanması, Türkiye'de siyasi tarihte yarın yer alacaksa, Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun da milletvekilliğinin düşürülmesi de tarihimizde yer alacak ve utanç sayfalarından biri olacak." ifadelerini kullandı.

Ağbaba, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davaya ilişkin ise şunları kaydetti:

"HDP milletvekilinin vekilliğinin düşürülmesi, ardından HDP'ye kapatma davasını bir tesadüf olarak görmüyoruz. Bu davanın açılması siyasidir. Küçük ortak talimatı vermiş, büyük ortak ise harekete geçmiş ve uygulamıştır. Yargı siyasetin emrindedir. Hiç kimse burada hukuk aramasın. Türkiye'de hukuk askıya alınmıştır. HDP'nin kapatılma girişimi tamamen siyasidir. Emri Devlet Bahçeli vermiştir, Recep Tayyip Erdoğan da uygulamaktadır, bu kadar açık ve net."

Bölge ziyaretlerinde hazırladıkları sorun ve sıkıntıları Mecliste soru ve araştırma önergesi olarak sunacaklarını aktaran Ağbaba, sorunları Türkiye'nin gündemine taşımaya devam edeceklerini, demokrasiyi savunan tüm güçlerle birlikte seçimleri kazanacaklarını ve bu sorunlara son vereceklerini kaydetti.

CHP İl Başkanı Mehmet Kılıçaslan, bölge sorunlarını yerinde tespit etmek için ziyarete gelen milletvekillerine teşekkür etti.

Açıklamanın ardından heyet, esnafı ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi, oda ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle görüştü.

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Veli Ağbaba, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Veli Ağbaba: 'HDP'ye kapatma davasının açılması siyasidir' - Son Dakika


Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca'dan sağlık çalışanlarına ek ücret müjdesi: Adaletli ek ödeme sistemi için çalışma gündemimizde Hayvanat bahçesinden tüfekle öldürdükleri geyiği çalan iki kişi tutuklandı 15 yaşındaki kıza alkol ve uyuşturucu vererek cinsel istismarda bulunan sapığa 30 yıl hapis Ali Babacan hükümete 12 soru sordu ve not verdi: Sıfır Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına geçilmesiyle 40 kuruşluk indirim gerçekleşti Son Dakika: Avrupa Birliği, Türkiye'ye yönelik yaptırımları askıya aldı Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim
14 yaşındaki çocuğa inşaatta cinsel istismarda bulunan bekçiye 4 yıl hapis cezası verildi 14 yaşındaki çocuğa inşaatta cinsel istismarda bulunan bekçiye 4 yıl hapis cezası verildi         
18:11
Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum         
17:54
Muslera'ya indirim, savunmaya zam! G.Saray iki isimle daha sözleşme uzatıyor Muslera'ya indirim, savunmaya zam! G.Saray iki isimle daha sözleşme uzatıyor         
17:50
Son Dakika! Meclis Başkanı Şentop'tan HDP'ye açılan kapatma davasına ilk yorum: Anayasamızda var Son Dakika! Meclis Başkanı Şentop'tan HDP'ye açılan kapatma davasına ilk yorum: Anayasamızda var         
17:22
Yiyecek arayan ayı sürüsü mahalleye indi Yiyecek arayan ayı sürüsü mahalleye indi         
17:05
Defne Samyeli'nin şikayetçi olduğu Mustafa Sandal hakim karşısına çıktı Defne Samyeli'nin şikayetçi olduğu Mustafa Sandal hakim karşısına çıktı         
16:55
İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis         
16:20
Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı         
15:37
Ekranlara dönüş hazırlığı yapan Songül Karlı'nın ilk işi imaj değişikliği oldu Ekranlara dönüş hazırlığı yapan Songül Karlı'nın ilk işi imaj değişikliği oldu         
14:47
Kahvaltı için uyandırmaya gittikleri oğullarının cansız bedeniyle karşılaştılar Kahvaltı için uyandırmaya gittikleri oğullarının cansız bedeniyle karşılaştılar         
14:12
Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'a yükseltti Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'a yükseltti         
13:58
279 kiloydu, nefes alamıyordu! 129 kilo verdi, son halini gören gözlerine inanamıyor 279 kiloydu, nefes alamıyordu! 129 kilo verdi, son halini gören gözlerine inanamıyor         
13:47
Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı         
12:54
Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı         
11:59
Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor         
11:54
Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı         
10:02
Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın "Kızım bile seyretmiyor, yazık" dediği Aleyna Tilki'den manidar yanıt         
08:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2021 18:24:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP'li Veli Ağbaba: "HDP'ye kapatma davasının açılması siyasidir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei