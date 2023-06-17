CHP'li Veli Ağbaba, 6'lı Masa'nın ortaklarına verilen 38 vekil üzerinden Kılıçdaroğlu'nu yüklendi: Bedel ödemeli - Son Dakika
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CHP'li Veli Ağbaba, 6'lı Masa'nın ortaklarına verilen 38 vekil üzerinden Kılıçdaroğlu'nu yüklendi: Bedel ödemeli

17.06.2023 21:11

CHP Malatya Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Veli Ağbaba, Abdüllatif Şener ve 6'lı Masa'nın ortaklarına verilen 38 vekil üzerinden Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Ağbaba, "Bu milletvekillerinin yakın gelecekte AKP ile işbirliği yapmayacağının garantisini kim verebilir. CHP'ye zarar veren, CHP'yi yarı yolda bırakan ve mantık dışı açıklamalar yaparak CHP'den istifa eden bu sağcı, siyasal İslamcı siyasetçileri kim ya da kimler CHP'ye getirdiyse bedel ödemelidir" ifadelerini kullandı.

Seçimlerden mağlubiyetle ayrılan CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için istifa sesleri yükselmeye devam ediyor. Kılıçdaroğlu'na son çağrı CHP Malatya Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Veli Ağbaba'dan geldi. Halk TV'den Ferit Demir'e konuşan Ağbaba, Abdüllatif Şener'in açıklamaları ve DEVA, Gelecek, Saadet ve DP'ye verilen 38 vekil üzerinden Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

"KİM GETİRDİYSE HESAP SORULMALI"

Ağbaba, "Abdullatif Şener tekrar Milletvekili adayı gösterilmeyince yaptığını bütün Türkiye gördü. CHP'ye ve Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açıkladı. CHP'ye bir çok suçlamalarda bulunarak istifa ettiğini açıkladı. Bu zihniyetteki siyasetçiler yılardır CHP'ye büyük zararlar veriyor. Kim Abdullatif Şener'i CHP'ye getirdi ise ondan hesap sorulmalı ve bedel ödemelidir. CHP'yi bu duruma düşürmek asla kabul edilmez." dedi.

"BU MANTIK ASLA KABUL EDİLEMEZ"

Veli Ağbaba geçmişte de Abdullatif Şener örneklerinin çok olduğunu ve bu siyasetçileri CHP'ye getirenlerin hiçbir zaman bedel ödemediğini sadece CHP'nin zarar gördüğünü belirterek, "Abdullatif Şener en son örnek, yakın geçmişte Aydın Ayaydın örneği var, Sinan Aygün örneği var. Bunlardan ders alınmadı. Bunlar gibi bir çok siyasetçi geçmişte CHP içine sokularak hep CHP'ye zarar verildi ve bu siyasetçiler hep CHP'ye oy kaybettirdiler. Bir CHP'li olarak şunu çok net söylüyorum. Geçmişte Sinan Aygün'ü, Aydın Ayaydını bugün Abdullatif Şener'i kimler CHP'ye getirip CHP'ye bu kötülüğü yaptıysa onlar mutlaka bedel ödemeli. Ama görüyoruz ki hala bu konuda bir tek adım atılmadı. Bu mantık asla kabul edilmez." ifadelerini kullandı.

"BEDEL ÖDEMELİ"

Gelecek ve Saadet partili milletvekillerinin de yarın CHP'ye zarar verme gerçeği ile karşı karşıya olduklarını söyleyen Ağbaba, "Bizim listelerimizden 30'dan fazla milletvekili seçildi ve anında CHP'de istifa ettiler. Her gün bu milletvekillerinden farklı açıklamalar geliyor ve yarın CHP aleyhine de açıklamalarda bulunacaklar CHP'nin karşısında bile durabilirler. Bu milletvekillerinin yakın gelecekte AKP ile işbirliği yapmayacağı garantisini kim verebilir bu durumlar ve bu gerçekler hep CHP'nin kurumsal kimliğine zarar veriyor ve oy kaybına neden oluyor. Tekrar ediyorum CHP'ye zarar veren, CHP'yi yarı yolda bırakan ve mantık dışı açıklamalar yaparak CHP'den istifa eden bu sağcı, siyasal İslamcı siyasetçileri kim ya da kimler CHP'ye getirdiyse bedel ödemelidir." dedi.

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SON DAKİKA: CHP'li Veli Ağbaba, 6'lı Masa'nın ortaklarına verilen 38 vekil üzerinden Kılıçdaroğlu'nu yüklendi: Bedel ödemeli - Son Dakika
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