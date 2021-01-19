CHP'li Veli Ağbaba: "Öğretmenlerimizin özgürce örgütlenmelerinden yanayız" - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Biz, sendikaların, öğretmenlerimizin, bütün çalışanlarımızın özgürce örgütlenmelerinden yanayız." dedi.

Ağbaba, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikasını (Eğitim Sen) ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Eğitim Sen Genel Başkanı Nejla Kurul'a, yaptıkları kongrenin sonuçlarının başarılı olması temennisinde bulundu.

İzmir'de, Malatya'da, Ankara'da, Ordu'da ve farklı illerde devlet memurlarının AK Parti'ye üye yapıldığını ileri süren Ağbaba, "Bu bir suç, bunun gereğinin yapılması lazım. Resmin parçalarından birisi bu. Sanal ve trol bir iktidarla karşı karşıyayız." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığının, "sanal bakanlık" olduğunu iddia eden Ağbaba, şöyle devam etti:

"Milli Eğitim Bakanı, Türkiye'de belirli kesimlerin heyecanla karşıladığı bir bakandı. Ama şimdi o da sanal bir bakanlık yapmakta, sadece koltukta oturmakta, görüntüsü var. Bakanlığı aslında Ensar Vakfı, TÜRGEV, TÜGVA, İlim Yayma Cemiyeti gibi dernekler, vakıflar idare etmektedir. Demokrasiden söz eden iktidarın, nasıl bir iktidar olduğunun göstergelerinden birisi de eğitim emekçilerine yaptığı muamelededir. Eğitim emekçilerini maalesef bir taraftan tayinlerle sürdürmeye çalışıyor, bir taraftan öğretmenliğe ilk atandığınız gün bazı sendikalara üye yapmaya çalışıyor."

Veli Ağbaba, salgın döneminde öğretmenlerin filyasyon ekibinde görevlendirildiğini dile getirerek, bu uygulamaya da derhal son verilmesini istedi.

Ağbaba, "Biz, sendikaların, öğretmenlerimizin, bütün çalışanlarımızın özgürce örgütlenmelerinden yanayız. Sendika, kendi üyelerinin hakkını savunan bir kurumdur. Sendikaların partisi olmaz, partilerin de sendikası olmaz. Bu anlayışla bakmak lazım. Büyüyen sendikalara baktığımız zaman nasıl büyüdüklerini de görmek mümkün." ifadesini kullandı.

CHP olarak bütün öğretmenlerin ve memurların özgürce sendikal haklarını kullanmalarından yana olduklarını belirten Ağbaba, şunları kaydetti:

"Hem laik, hem parasız, hem demokratik eğitim mücadelesinde önemli katkıları olan Eğitim Sen'imizin genel kurulunun hayırlı olmasını diliyoruz. Bundan sonra umarım Türkiye daha aydınlığa çıkar. Bütün sonuçlara bakıldığı zaman eğitim çökmüş durumda ama bununla uğraşan kimse yok. Bununla uğraşmak dışında devletin Milli Eğitimini tarikatlara havale etmeye çalışan bir anlayışla karşı karşıyayız. Devlet aslında tarikatlar arasında paylaşılıyor."

Eğitim Sen Genel Başkanı Nejla Kurul da Türkiye'nin zor bir dönem yaşadığını, uzun süredir yaşanan sıkıntıların salgınla birlikte bir üst seviyeye yükseldiğini söyledi.

Kurul, "Adeta Türkiye'nin bir yönetilememe sorunu var. İlk aylarda sağlık ön plandaydı. Eğitim tamamen gölgede gelişen bir süreçle uzaktan eğitim biçiminde yürüdü ama çok ciddi eşitsizlikler vardı. Şimdi yüz yüze eğitim konusu tartışılıyor, konuşuluyor ve yeterli önlemlerin alınmadığını gözlemliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.