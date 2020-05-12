CHP'li Veli Ağbaba, Soma'daki maden faciasında hayatını kaybedenleri andı - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Manisa'nın Soma ilçesinde, 13 Mayıs 2014'te gerçekleşen maden kazasında hayatını kaybeden 301 işçiyi andı.

Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, Soma faciasının "alınmayan önlemlerin ve göstermelik denetimlerin sonucunda göz göre göre gerçekleşen bir katliam olduğunu" öne sürdü.

Bu faciadan ders çıkarılmadığını, maden işçilerinin yer altında çalışırken yaşamlarını yitirmeye devam ettiğini, Soma'nın ardından Ermenek ve Şırnak'taki maden ocaklarında da kazaların yaşandığını ifade eden Ağbaba, rödevans sisteminin maden kazalarının en önemli sebebi olduğunu belirtti.

Ağbaba, Soma'daki maden kazasından önce de sonra da grizu patlamalarında, göçüklerde madencilerin hayatlarını kaybettiğini, AK Parti iktidarı döneminde iş kazalarının ciddi oranda arttığını ileri sürerek, bunun özelleştirme hevesinden ve kamucu anlayıştan uzaklaşılmasından kaynaklandığını savundu.

Kazalarla ilgili hukuki süreçlerde gerçek sorumluların yargılanması ve açığa çıkarılması noktasında yetersiz kalındığını iddia eden Ağbaba, "Soma katliamının 6. yılında hayatını kaybeden madencileri bir kez daha saygıyla anıyor, ailelerine sabırlar diliyorum." ifadesini kullandı.