CHP'li Veli Ağbaba ve Engin Özkoç, Mersin'de basın toplantısı düzenledi - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Mersin'de düzenledikleri basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ağbaba, partisinin Mersin İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, kentte 7 Ekim'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılımıyla Türkiye'deki şoför ve kamyoncu esnafının sorunlarının konuşacağı bir organizasyon düzenleyeceklerini söyledi.

Milli gelir ve asgari ücretle ilgili eleştirilerde bulunan Ağbaba, Türkiye'nin en büyük sorunlarından birinin işsizlik olduğunu belirtti.

"Türkiye'de erken seçim değil, derhal seçim gerekiyor"

Özkoç da Türkiye'nin çok zor ve sıkıntılı günler yaşadığını savundu.

Yoksulluğun çoğaldığını öne süren Özkoç, "Türkiye yönetilemiyor, savruluyor. Türkiye'de nerede bir sorun, yangın, su baskını, sel ve felaket varsa oraya mevcut iktidardan önce CHP yetişiyor. Örgütlerimizle, milletvekillerimizle, gurur duyduğumuz belediye başkanlarımızla oradayız. Bir an önce çile ve sıkıntı içinde olan insanlarımızın yaralarını sarmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Her alanda sahada olduklarını, sorunları dinlediklerini belirten Özkoç, kurdukları çalışma ekibiyle projeler geliştirdiklerini söyledi.

Özkoç, bir gazetecinin, muhalefetle birlikte sine-i millete dönme durumunun söz konusu olup olmadığına ilişkin sorusu üzerine, şöyle konuştu:

"Her yol bazen bir çözüm olmuyor. Türkiye her taraftan kuşatılmış vaziyette maalesef. En kolay yollardan biri, sine-i millete dönmektir. Bırakırız, döneriz ama her şeyi kendisine mubah gören bir iktidar var. Sine-i millete döndükten sonra ara seçim yapılması gerekiyor. Üstelik de onların bölgelerinde değil, bizim bölgelerimizde yapılıyor. Bizim bölgemizde onlar ellerini ovuşturuyorlar 'İnşallah böyle bir şey yaparlar.' diye. Onların bölgesinde hiçbir şey yok. Gelecekler, seçimlere girecekler. Bizim kazandığımız bölgelerde bir daha yarışacağız onlarla. Bir daha çıkıp tekrar Meclise gelmeye çalışacağız. Böyle bir yol izlememiz gerekiyor. Bu, maalesef Cumhur İttifakı'nın ekmeğine yağ sürüyor. Tüm Türkiye'de erken seçim değil, derhal seçim gerekiyor. Bunun için sadece siyasi partilerin değil sivil toplum örgütlerinin, meslek odalarının, akademisyenlerin ve herkesin bir teyakkuz içerisinde olması gerekiyor. Tek çare demokrasidir, sandıktır. Biz o sandıktan Millet İttifakı'nın çıkacağına ve çok kısa sürede Türkiye'yi gerçekten istediği refah düzeyine getireceğine inanıyoruz."

CHP heyeti açılış programlarına katıldı

Ağbaba ve Özkoç, beraberindekilerle Yenişehir Belediyesince yapımı tamamlanan Mustafa Baysan Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdunun açılış törenine katıldı.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, törendeki konuşmasında, eğitim alanında yaptıkları yatırımları anlatarak, öğrencilere verilen desteğin süreceğini ifade etti.

Ağbaba ve Özkoç, açılış töreninin ardından yurtta incelemelerde bulundu.

CHP heyeti, Mezitli Belediyesince yaptırılan Enis-Necip Tüyeni Çocuk Gündüz Bakımevinin açılış programına katıldı.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, hayırseverlerin desteğiyle yapımı tamamlanan bakımevinde öğrencilere en iyi şekilde hizmet verileceğini kaydetti.

Ağbaba ve Özkoç'a programlarında, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay ve bazı partililer de eşlik etti.