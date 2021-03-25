CHP'li Veysi Uyanık'ın "cinsel taciz" ve "şantaj" suçlarından yargılandığı davadan karar çıktı - Son Dakika

CHP'li Veysi Uyanık'ın "cinsel taciz" ve "şantaj" suçlarından yargılandığı davadan karar çıktı

25.03.2021 23:10
CHP'li Veysi Uyanık'ın

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık'ın "cinsel taciz" ve "şantaj" suçlarından yargılandığı davada, müştekinin şikayetinden vazgeçmesi üzerine "cinsel taciz" davası düşürülürken, "şantaj" suçuyla yargılandığı davadan ise beraat etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık'ın "cinsel taciz" ve "şantaj" suçlarından yargılandığı davada, müştekinin şikayetinden vazgeçmesi üzerine "cinsel taciz" davası düşürülürken, "şantaj" suçuyla yargılandığı davadan ise beraat etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ayrımcılık ve Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede sanık Uyanık'ın, farklı zamanlarda H.D.C. 'yi taciz ettiği, ardından müştekiye şantaj yaptığı iddiası yer alıyordu ve Uyanık hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık avukatı Atilla Bilgiç katıldı. Avukat Bilgiç, müvekkiline yöneltilen suçlamaların iftira ve asılsız olduğunu, müştekinin de şikayetinden vazgeçtiğini ifade etti. Cumhuriyet savcısı ise esasa ilişkin mütalaasında, müştekinin sanığın yanında sekreter olarak çalıştığı sırada rahatsız ettiğini, birlikte olması ve yakınlaşması yönünde birden çok kez teklifte bulunduğunu ve bunun da zincirleme cinsel taciz suçunu oluştuğunu belirtti.

Cinsel taciz suçunun şikayete tabi suçlardan olduğunu, müştekinin de şikayetinden vazgeçtiğini belirten savcı, bu suç yönünden düşme kararı verilmesini talep etti. Savcı, sanığın elinde müştekiye ait fotoğrafların bulunduğunu, kendisiyle birlikte olmazsa görüntüleri ailesine göndereceğini söyleyerek şantaj yaptığını ve sanığın bu suçtan cezalandırılması gerektiğini belirtti. Esasa ilişkin mütalaaya karşı söz alan sanık avukatı Bilgiç, cinsel taciz suçundan düşme kararı verilmesine yönelik mütalaaya katıldığı ancak şantaj suçundan istenilen cezayı doğru bulmadığını söyledi. Hakim, yargılama neticesinde müştekinin şikayetinden vazgeçtiğini beyan etmesi üzerine sanık üzerine atılı suçun takibi şikayete bağlı suçlardan olduğu anlaşıldığından, Uyanık hakkındaki "cinsel taciz" suçundan açılan kamu davasının düşürülmesi yönünde karar verdi. Sanık hakkındaki "şantaj" suçuna ilişkin isnat edilen eylemin işlendiğinin sabit olmadığına karar veren hakim, sanığın beratına karar verdi. - ANKARA

Cumhuriyet Halk Partisi, Veysi Uyanık, Bitlis, Taciz, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa CHP'li Veysi Uyanık'ın 'cinsel taciz' ve 'şantaj' suçlarından yargılandığı davadan karar çıktı - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: CHP'li Veysi Uyanık'ın "cinsel taciz" ve "şantaj" suçlarından yargılandığı davadan karar çıktı - Son Dakika
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