CHP'li Yalım'dan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na çağrı Açıklaması - Son Dakika

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle İran'ın kapattığı Lütfabad Sınır Kapısı'nda yaklaşık 15 gündür bekleyen Türk tır şoförlerinin durumuyla ilgilenmesini istedi.

Yalım, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, İran'ın koronavirüs nedeniyle sınır kapılarını kapattığını anımsattı.

Türk nakliyecilerinin, Türkmenistan'a geçiş yapmak amacıyla transit geçtikleri İran'ın son kapısı olan Lütfabad'da yaklaşık iki haftadır beklediğini belirten Yalım, 1000-1200 şoförün mahsur kaldığını ifade etti. Yalım, etrafın tel örgülerle çevrildiğini, neredeyse açık hapishaneye dönüştüğünü kaydetti.

Yalım, şoförlerin erzaklarının bitmesi nedeniyle karaborsacılarla karşı karşıya kaldıklarını belirterek, bu şoförlerin hasta olmadığını söyledi. Yalım, "Bulundukları yere 3 bin kilometre ileride konsolosluğumuz var. Şoförlerimiz, maalesef hiçbir yetkilinin oraya gelmediğini belirtti. Sayın Dışişleri Bakanı'ndan bir an önce bu konuya el atmasını talep ediyoruz. Ulaştırma ve Dışişleri bakanlarımıza acil çağrıda bulunuyoruz. Bu şoför arkadaşlarımızın Türkmenistan'a geçişleri, yüklerini boşaltmaları sağlanmalı. İran üzerinden dönmeyeceklerdir." diye konuştu.