Son Dakika Haberleri: CHP'li Yavuzyılmaz'dan Sayısal Loto'da şaibe iddiası

CHP'li Yavuzyılmaz'dan Sayısal Loto'da şaibe iddiası

1 saat önce

Yavuzyılmaz, "5 bilen kişi sayısının 1901 olması daha önceki çekilişlere göre bilimsel gerçekliğin üzerinde.

CHP'li Yavuzyılmaz'dan Sayısal Loto'da şaibe iddiası, System.String[]
Yavuzyılmaz, "5 bilen kişi sayısının 1901 olması daha önceki çekilişlere göre bilimsel gerçekliğin üzerinde. Hem Milli Piyango İdaresinin, çekilişteki toplarla ilgili görüntülerde ortaya çıkan açıklanamamazlık hem de bilimsel çizginin dışına çıkan acayiplik üzerinde büyük soru işareti var." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:24 

Ekonomi
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