CHP'li Yavuzyılmaz, PTT'ye yönelik iddialarda bulundu - Son Dakika
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CHP'li Yavuzyılmaz, PTT'ye yönelik iddialarda bulundu

6 saat önce

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, PTT'nin, bünyesinde çalıştıracağı uzmanlarla 5 yılda 10 milyon liraya yapabileceği evrak tarama işini, 300 milyon lira bedelle bir iştiraki üzerinden yandaş şirketlere peşkeş çektiğini iddia etti.

CHP'li Yavuzyılmaz, PTT'ye yönelik iddialarda bulundu, System.String[]

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, PTT'nin, bünyesinde çalıştıracağı uzmanlarla 5 yılda 10 milyon liraya yapabileceği evrak tarama işini, 300 milyon lira bedelle bir iştiraki üzerinden yandaş şirketlere peşkeş çektiğini iddia etti.

Yavuzyılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, PTT'nin, 2017 sonu itibarıyla 641 milyon lira gelir fazlası elde ettiğini, Türkiye Varlık Fonuna devredildikten sonra 2019'da, yaklaşık 1 milyar lira zarar ettirildiğini savundu.

Sayıştay raporuna göre, PTT'nin, Ankara'daki bir binası için ödediği aylık kira bedelinin 309 bin lira olduğunu, 3 yılda bu bina için 12 milyon lira kira ödemesi yapıldığını öne süren Yavuzyılmaz, PTT'de neredeyse şaibeli olmayan uygulama bulunmadığını iddia etti.

Yavuzyılmaz, "PTT'de 300 milyon liralık soygunun, hortumun resmi evrakını sunacağını" savunarak PTT ile iştiraki durumundaki PTT Bilgi Teknolojileri AŞ arasında, 6 Haziran 2018'de Belge Tasnif, Tarama, Niteleme, Fiziksel Arşiv Düzenleme ve Evrak Depolama Çerçeve Satın Alma Sözleşmesi imzalandığını söyledi. Yavuzyılmaz, sözleşmeye göre, 5 yıl boyunca PTT'deki 300 milyon evrakın fotokopisinin çekileceğini, taranacağını ve dosyalanacağını ifade etti.

"Bir devlet kurumunda evrak tarama ve tasnif işine 300 milyon lira harcanır mı?" diye soran Yavuzyılmaz, "Vatandaşlarına 10 gündür 10 kuruşluk maskeyi beceriksizce dağıtamayan bu hükümet, yandaşlarına ise PTT'nin kasasını soydurmakta oldukça yetenekli." dedi.

İşveren PTT olduğu halde yükleniciyle karşılıklı mutabakat anlaşması imzalayarak bu sözleşme fesih edilirse PTT'nin 3 milyon dolar tazminat ödeme yükümlülüğü olduğunu savunan Yavuzyılmaz, şöyle konuştu:

"Sözleşme birim fiyatları Türk lirası ancak tazminat rakamı ABD doları yazılmış. Sözleşmeye göre işi yüklenicinin bırakması durumunda ise PTT'ye hiçbir şekilde tazminat ödemesi öngörülmemiş. Yüklenici şirketten teminattan alınmasına dair bir sözleşme hükmü de yok. Sözleşmeye göre, bu ballı börek, evrak fotokopi, tarama, tasnif işinin alt yüklenicilere yaptırılmasının da önü açılmıştır. PTT'nin bu işi kendi bünyesinde çalıştıracağı uzmanlarla 5 yılda 10 milyon liraya yapması mümkünken işi 300 milyon lira bedelle bir iştiraki üzerinden yandaş şirketlere peşkeş çekmesi inanılır gibi değil. Bu örnek halkın vergilerinin nasıl çarçur edildiğinin acı bir ispatı. Bu sözleşme yok hükmünde sayılmalıdır."

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Zonguldak, PTT, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 12:18 Kaynak: AA

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