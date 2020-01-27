CHP'li Yavuzyılmaz, TTK'ye işçi alınmasını istedi Açıklaması - Son Dakika

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) madenlerinde kaza riskinin büyüdüğünü, acil olarak TTK'ya işçi alınması gerektiğini söyledi.

Yavuzyılmaz, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, son 18 yılda işçi sayısında azalmaya bağlı olarak maden ocaklarında iş güvenliğinin tehlikeye girdiğini öne sürdü.

Sayıştayın 2018 raporuna göre, TTK maden ocakları ayaklarında yeterli sayıda işçi çalışmadığı için açıkta kalan kömürün, havayla tepkimeye girerek oksidasyona ve yangına yol açtığını belirten Yavuzyılmaz, TTK madenlerinde kaza riskinin büyüdüğünü, acil olarak TTK'ye işçi alınması gerektiğini ifade etti. Yavuzyılmaz, son 3 yılda TTK maden ocaklarında 361 göçük meydana geldiğini kaydetti.

Deniz Yavuzyılmaz, 2014'de TTK Yönetim Kurulunca kabul edilen norm kadro çalışmasına göre güvenli üretim yapılması için olması gereken işçi sayısının 14 bin olduğunu, ancak 2020 yılında çalıştırılan mevcut çalışan sayısının 7 bin 947 olarak kaydedildiğini belirtti.

İşçi açığını gideremeyen AK Parti'nin, çalışanların iş güvenliğini tehlikeye attığını, kurumu göz göre göre yok etmeye çalıştığını iddia eden Yavuzyılmaz, "Üretim düştükçe satışlar azalmakta kurumun geleceği karartılmaktadır. Sayıştay 2018 raporundaki acı tespit, AKP'nin devlet kurumlarını nasıl yönetemediğinin ispatı. Kurum, önümüzdeki 10 yıl içinde kaç işçi ile çalışabileceğini öngörememektedir. AKP'nin enerji politikalarındaki plansızlığı vahim durumdadır. TTK'ye işçi alınmazsa Zonguldak'ta bir maden kazası felaketi olması kaçınılmazdır." diye konuştu.