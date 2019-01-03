CHP'li Yaylakonak Belediye Başkanı Partisinden İstifa Etti
21 dakika önce
Adıyaman merkeze bağlı Yaylakonak beldesinin CHP'li Belediye Başkanı Hasan Karakaya partisinden istifa etti.
Adıyaman
merkeze bağlı Yaylakonak
beldesinin CHP
'li Belediye Başkanı Hasan Karakaya
partisinden istifa etti.
Karakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 15 yıldır Yaylakonak beldesinde belediye başkanlığı yaptığını belirtti.
Partisinin yerel seçimler için aday belirlerken kendisini yok saydığını ifade eden Karakaya, "Ben bu durumu halkıma danıştım ve onların da desteğiyle AK Parti'ye geçmek istedim. Partimden istifa ettim. Yarın da AK Parti'ye katılacağım." dedi.
Karakaya, yarın bazı belediye meclis üyelerinin de CHP'den istifa ederek, AK Parti'ye katılacağını öne sürdü.
CHP, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde, Yaylakonak beldesinde belediye başkan adayı
olarak Abuzer Aydın
'ı belirlemişti.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 07:12 Kaynak: AA
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