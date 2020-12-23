CHP'li Yıldırım Kaya, Ankapark'a yapılan harcamaları eleştirdi - Son Dakika

CHP'li Yıldırım Kaya, Ankapark'a yapılan harcamaları eleştirdi

23.12.2020 16:39
CHP'li Yıldırım Kaya, Ankapark'a yapılan harcamaları eleştirdi, System.String[]

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Ankapark'a yapılan harcamaları aklın, mantığın, vicdanın kabul edemeyeceğini belirterek, "Melih Gökçek'in dinozorlara yatırdığı parayı bugün çocuklarımıza harcasaydık, uzaktan eğitime erişemeyen öğrencilerin tablet ve internet sorununu tamamen çözmüş olurduk.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Ankapark'a yapılan harcamaları aklın, mantığın, vicdanın kabul edemeyeceğini belirterek, "Melih Gökçek'in dinozorlara yatırdığı parayı bugün çocuklarımıza harcasaydık, uzaktan eğitime erişemeyen öğrencilerin tablet ve internet sorununu tamamen çözmüş olurduk." dedi.

Kaya, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, bu yılın pandemiyle mücadele yılı olduğunu belirterek, 2021'in pandemiden kurtuluş yılı olmasını diledi.

Kovid-19 pandemisinde, sosyal devletin eksikliğini derinden hissettiklerini savunan Kaya, bu eksikliği, tüm engellemelere rağmen halkın belediyelerinin büyük özveriyle kapatmaya çalıştığını söyledi.

Kaya, CHP'li belediyeler Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya, Yenimahalle ve Elmadağ belediyelerinin bu süreçteki çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin, 8 Nisan 2019 ile 31 Ekim 2020 tarihleri arasında, sosyal yardım ve sosyal hizmetlere 438 milyon 16 bin 416 lira harcadığını, 5 milyar 70 milyon 489 bin 823 liralık mal ve hizmet alımı gerçekleştirdiğini, 3 milyar 230 milyon 811 bin 731 liranın yardım harcamalarına ayrıldığını belirten Kaya, 648 milyon 243 bin 907 lira borç ödemesi yapıldığını, 2 milyar 400 milyon 347 bin 781 lira daha borç ödeneceğini kaydetti.

Kaya, Sayıştay raporlarında, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya, Yenimahalle ve Elmadağ belediyelerinin temiz çıktığını, Sayıştayın Ankara Büyükşehir Belediyesi 2019 raporlarında yolsuzluk iddiasının yer almadığını kaydetti.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in çocukluk hayali olan ve bugün çöp durumundaki Ankapark'a 750 milyon dolar harcandığını anlatan Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"22 Kasım 2020'de Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi bilirkişi zarar tespit raporuna göre, Ankapark'ta 111 milyon 210 bin 795 lira zarar tespit edildi. Ankapark'ı gezdim, içler acısı. Dinozorları, çöpe giden uygulamaları gördüm yüreğim acıdı. Ankapark'a yapılan harcamalar aklın, mantığın, vicdanın kabul edemeyeceği harcamalardır.

Gökçek'in dinozorlara yatırdığı parayı bugün çocuklarımıza harcasaydık, uzaktan eğitime erişemeyen öğrencilerin tablet ve internet sorununu tamamen çözmüş olurduk. 9 milyon 750 bin öğrenciye tablet verebilirdik, bedava internet bağlantısı sağlayabilirdik. Kent kapılarına 24 milyon 214 bin 461 lira harcandı. Bunlar harcanmasaydı Ankara Minibüsçüler Odasına kayıtlı 2 bin 966 üyesiyle 6 bin çalışanına 4 ay boyunca asgari ücret üzerinden destek sağlayabilirdik. Bugün hayalet kasaba olarak anılan Gökkuşağı Projesi'ne 2 milyon 600 bin dolar harcandı. Eğer Adalet ve Kalkınma Parti'li belediye, bunu harcamasaydı bugün Ankara'da 3 bin servis aracı çalışanına 3 ay boyunca asgari ücretle destek olabilirdi. Gökçek döneminde 197 milyon 403 bin lira harcayarak çeşitli yerlerdeki anlamsız şekildeki kedi heykelleri yapılmasaydı Siteler esnafının derdine derman olacak yatırımlar yapılabilirdi."

Cumhuriyet Halk Partisi, Melih Gökçek, Ankapark, Ankara, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Yıldırım Kaya, Ankapark'a yapılan harcamaları eleştirdi - Son Dakika


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